A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Önemli bir test maçı yapacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde konuştu. İtalyan çalıştırıcı, "Avusturya ve Macaristan iki farklı takım ancak baskıya uğramadıklarında 3+1 şeklinde çıkmaya çalışıyor iki takım da.

Bizim için çok önemli bir test olacak, karşımızda son 4 maçını kazanmış bir takım var. Bu maçta farklı futbolcuları başlatmak istiyorum ve cesaretli bir takım görmek istiyorum. Son 20 metrede daha isabetli olan tarafın bizim olmamızı dilerim" ifadelerini kullandı.