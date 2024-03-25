AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet oldu. Sarı-Lacivertliler, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-23, 16-25, 25-17 ve 25-20'lik setler sonucu 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe Opet'te 19 sayıyla oynayan Melissa Vargas, 'En Değerli Oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Sarı- lacivertli ekip, bu kupayı 4'üncü kez müzesine götürdü. AXA Sigorta Kupa Voley'de bugüne kadar toplamda 8 kez final oynayan Sarı-lacivertli ekip 4'üncü kupasını elde ederken, Eczacıbaşı Dynavit ise 14'üncü kez final oynadığı Kupa Voley'de 5'inci kez final maçını kaybetmiş oldu.

BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayınladı.