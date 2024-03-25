İmza gününe katıldı

Başarılı oyuncu Wilma Elles, önceki gün bir alışveriş merkezinde yazar Ferhat Çoban'ın imza gününe katıldı. Kitap okumanın önemine dikkat çeken Yazar Çoban, imza günü dolayısıyla çok gururlu olduğunu dile getirdi. Oyuncu Wilma Elles ise etkinlikte yer aldığı için mutlu olduğunu belirtilirken, "Bir program için Hindistan'a gitmiştim. Orada çok önemli insanlarla tanıştım. Ve önemli projeler için görüştüm. Bu imza günü için döner dönmezde ayağımın tozu ile buraya geldim" diyerek Ferhat Çoban ile soruları yanıtladı.

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