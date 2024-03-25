Çantaya 2.6 milyon ’sayan’

Çağlar Ökten'le çıkan boşanma iddialarını sert şekilde yalanlayan Seda Sayan'ın koleksiyonları ortaya çıktı. Yıllardır sahnelerden ve televizyonlardan kazandığı paraları gayrimenkule yatıran sanatçının, çanta, pırlanta ve saat koleksiyonu da olduğu öğrenildi. Sayan'ın son olarak taktığı çantanın fiyatı dudak uçuklattı. Sanatçı,kişiye özel yapılan çantaya 83 bin dolar (2 milyon 665 bin lira) ödedi. Sayan, krokodil, yılan derisi olan çantasını sadece özel davetlerde ve tatillerde takıyor. İddialara göre Seda Sayan'ın sahibi olduğu Kelly model çantayı almak için ise, markadan daha önce başka model çantalar almanız gerekiyor. Eğer daha önce o marka herhangi bir ürün almadıysanız, yetkililer size bu çantaya sahip olamayacağınızı söylüyormuş.

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