Bu kez boşanıyorlar!

Sezon başında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını çalıştırmaya başlayan Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, iddialara göre 2014 yılında muhteşem bir düğünle evlendiği Volkan Bahçekapılı ile boşanmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda sık sık boşanacakları iddia edilen ve aile büyüklerinin araya girmesiyle evliliklerine bir şans daha veren ikili, bu kez boşanmaya karar verdi. Buse Terim'in eşinden ayrılmak istediği ve davanın ise önümüzdeki günlerde görüleceği konuşulanlar arasında.

İKİ KIZLARI BULUNUYOR

İkili, birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkmış, daha sonra evliliklerine bir şans daha vermişti. Henüz sürecin nasıl işleyeceği merak konusu olurken, ikilinin bu kez de boşanmanın eşiğinden dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Çiftin iki kızları bulunuyor.