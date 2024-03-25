Borsa yatırımcısı arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi'nin yüzde 3.20 yükseldiği geçtiğimiz hafta borsa yatırımcısı sayısı da arttı. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK)açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı bir haftalık düşüşün ardından yeniden yönünü yukarı çevirdi. 22 Mart ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı bir önceki haftaya göre 251 bin 805 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 39 bin 619 seviyesinden 8 milyon 291 bin 424'e yükseldi. Aynı hafta pay senedi değeri ise 12,35 trilyon TL'den 12,55 trilyon TL'ye çıktı.

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