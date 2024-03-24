Yok böyle bir fikstür!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanında sahne alan Fenerbahçe, rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini almıştı. Liglerde milli araya girilirken, ara sonrası sarı- lacivertlileri zorlu bir fikstür bekliyor.

İki kulvarda yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, nisan ayında 25 günde 7 maça çıkacak. Kanarya bu süreçte ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'la karşılaşacak. Ayrıca Konferans Ligi'nde Olimpiakos'la 2 maç oynayacak. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa finalinde 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.