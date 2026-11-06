Galatasaray’da Osimhen’den kötü haber! Dizindeki sakatlık sonrası ameliyat olacak
Galatasaray’da Victor Osimhen’in sol dizinde yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat kararı alındı. MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen yıldız golcü, Amed S. F. maçının kadrosundan çıkarıldı.
Galatasaray, Victor Osimhen'in sol dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı. Yaklaşık üç hafta forma giyememesi beklenen yıldız golcünün, Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçına yetiştirilmesinin hedeflendiği öğrenildi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in artroskopik diz ameliyatı geçireceğini açıkladı.
SOL DİZİNDE SERBEST FRAGMAN TESPİT EDİLDİ
Sarı-kırmızılı kulübün sağlık raporuna göre, Stuttgart mücadelesinde sol dizinde esneme oluşan Nijeryalı futbolcuya MR tetkikleri yapıldı. İncelemelerde serbest fragman tespit edilmesi üzerine cerrahi müdahale planlandı.
Osimhen'in ameliyatının yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde, kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.
AMED S. F. MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Yıldız futbolcu, ameliyat kararı nedeniyle yarın oynanacak Amed S. F. karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı. Kulübün açıklamasında Osimhen'in sahalara dönüş süresine ilişkin bilgi verilmedi.
ÜÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Osimhen'in sakatlığı nedeniyle yaklaşık üç hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı sağlık heyetinin, Nijeryalı golcüyü UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşmasına yetiştirmeyi hedeflediği belirtildi.