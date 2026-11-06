A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın (Foto: AA)

Önlerinde 4 yıllık önemli bir süreç bulunduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, "Biz sadece bugünün değil, geleceğin de takımını oluşturmak istiyoruz. Bir yandan maçları kazanmak, bir yandan da önümüzdeki büyük turnuvalarda başarılı olabilecek bir takımın temellerini atmak için çalışıyoruz. Bu ülkenin çok yetenekli oyuncuları var. Bizim görevimiz de onları en doğru şekilde takıma kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Milli takımın kapısının bütün futbolculara açık olduğunu dile getiren Yalçın, "İsimler ve kulüpler çok önemli değil. Kim hak ediyorsa, kim bu takıma katkı sağlayacaksa orada olacak. Bu ülkede hak eden her futbolcunun milli formayı rahatlıkla giyebileceğine inanıyorum. Geniş bir kadromuz var. İnşallah önümüzdeki uzun süreçte ülkemizin gurur duyacağı bir milli takım oluşturacağız." diye konuştu.

"BURASI HALKIN TAKIMI"

A Milli Takım'ın herkesin ortak değeri olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, basın mensuplarına çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Burası halkın takımı, sizin takımınız. Sizden tek bir ricam var. Lütfen daha işe başlamadan milli takımla ve oyuncularımızla ilgili olumsuz haberler yapmayın. Çünkü bu milli takım sizin milli takımınız, halkın milli takımı. Biz sadece burada görevli olarak bulunuyoruz. Lütfen bunu unutmayalım. Benim ve ekibimin tek düşüncesi burada başarılı olmak, en doğrusunu yapmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."