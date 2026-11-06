"TÜRKİYE'NİN İLERLEYİŞİNİ DURDURABİLECEKLERİNİ HESAP ETMELERİ BEYHUDEDİR"

Küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinin ardından Türkiye'yi hedef aldığını belirttiği çevrelere yönelen Özdemir, yargı, siyaset ve medyadaki bazı unsurlara sert eleştirilerde bulundu.

Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan yargıda bulunan kimi unsurların, bir yandan siyaset, medya ve diğer kesimlerdeki FETÖ artıklarının, bir yandan sorumluluk makamında bulunan ancak milli hedefler ve milli davamız yerine kendi nefsi hesabına yönelik hareket ederek zaaf oluşturan isimlerin, diğer yandan da Siyonist odaklarla hareket eden kimselerin böylesi bir dönemde Türkiye'nin ilerleyişini durdurabileceklerini hesap etmeleri beyhudedir."

MEDYA FİGÜRLERİ VE ANKET ŞİRKETLERİNE SERT TEPKİ

Özdemir'in eleştirilerinin odağında bazı medya figürleri ve anket şirketleri de yer aldı. AK Parti ile yakın diyaloğu olduğu izlenimi vererek merkez medyada yer edindiğini belirttiği isimlerin, MHP'yi hedef alan bazı anket şirketlerini öne çıkardığını savundu.

Bu şirketlerin açıklamalarını ve kamuoyu araştırmalarını da aynı girişimlerin parçası olarak değerlendiren Özdemir, şunları söyledi:

"Böylesi bir dönemde Ak Parti ile yakın diyaloğu olduğu intibasını uyandırarak kimi merkez akım medya kuruluşlarında yer tutan ve aynı karanlık hesapların figüranı olan isimlerin 'parlattığı', geçmişten beri MHP üzerinde hesap kurduğunu çok iyi bildiğimiz kimi sözde anket şirketleri ve sahiplerinin MHP'yi hedef alan beyanlarıyla, yine sözde kamuoyu araştırmaları da aynı beyhude çabanın ürünüdür."

"HESAPLAŞMA ARTIK KAÇINILMAZDIR"

Hedef aldığı çevrelerin kimliklerini ve amaçlarını bildiklerini belirten Özdemir, açıklamasının bu bölümünde hesaplaşma mesajı verdi:

"İsim isim, hesap ve hedeflerini çok iyi bildiğimiz bu çevrelerle hesaplaşma artık kaçınılmazdır. Arınma müessesesi işlemeye devam ettikçe, korkunun dağları sardığı ve hesap yapan kimselerin birer birer deşifre olduğu görülecektir."

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ARKASINDA MİLLETİN İRADESİ VAR

Özdemir, açıklamasını MHP, Cumhur İttifakı ve Erdoğan'a yönelik desteği vurgulayarak tamamladı. Türkiye'nin geleceğine ilişkin kararlılık mesajı veren Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında aziz milletimizin duaları, iradesi, desteği ve bizatihi kendisi vardır. Bu kutlu ve tertemiz emanetlere hiçbir halel gelmeyecek, Türkiye geleceğin kutlu günlerine küresel bir güç olarak mutlaka erişecektir."

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