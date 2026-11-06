MHP’den Başkan Erdoğan mesajı: Üçüncü dönem için de adayımız
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Başkan Erdoğan’ın yeniden adaylık mesajının ardından iç ve dış odakların hareketlendiğini belirterek zamanlamaya dikkat çekti. MHP’yi hedef alan bazı anket şirketlerine ve medyadaki isimlere “Hesaplaşma artık kaçınılmazdır” sözleriyle tepki gösteren Özdemir, Erdoğan’ın üçüncü dönem için de adayları olduğunu vurguladı; MHP’nin, Cumhur İttifakı’nın ve Erdoğan’ın arkasında milletin iradesi ve desteğinin bulunduğunu ifade etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylık mesajının ardından iç ve dış odakların hareketlendiğini belirterek Cumhur İttifakı'nı hedef alan girişimlerin zamanlamasına dikkat çekti. Özdemir, AK Parti ile yakın diyaloğu olduğu izlenimi veren bazı medya figürlerine ve MHP'yi hedef aldığını belirttiği anket şirketlerine sert tepki gösterdi.
Erdoğan'ın 10 Eylül 2026'da Rize'de yaptığı açıklamayı hatırlatan Özdemir, "Bu çevrelerle hesaplaşma artık kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı. MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin iradesiyle Erdoğan'ın üçüncü dönem için de adayları olduğunu vurgulayan Özdemir, Cumhur İttifakı'nın ve Erdoğan'ın arkasında milletin iradesi ve desteğinin bulunduğunu belirtti.
RİZE'DEKİ ADAYLIK MESAJININ ARDINDAN HAREKETE GEÇTİLER
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, Cumhur İttifakı'na yönelik girişimleri değerlendirirken Erdoğan'ın Rize'de verdiği adaylık mesajına işaret etti. Bu açıklamanın ardından yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Özdemir, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10 Eylül 2026 günü Rize'de yeniden aday olacağını belirten önümüzdeki seçimlere dair görüşlerini paylaşmasının ardından, Türkiye'nin yükselme ve kalkınmasının önüne geçmek isteyen iç ve dış odakların hareketlenmesi dikkatlerden kaçmamaktadır."
KALKINMA VE GÜVENLİK HAMLELERİNE VURGU
Açıklamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dönemine ilişkin değerlendirmelere de yer veren Özdemir, Erdoğan'ın 9 Temmuz 2018'de yemin etmesiyle fiilen başlayan süreçte Türkiye'nin milli kalkınma ve refah hedeflerini güçlü reformlarla birleştirme iradesi gösterdiğini belirtti.
Aynı dönemde milli güvenliğe yönelik iç ve dış tehditlere karşı kararlı adımlar atıldığını ifade eden Özdemir, Türkiye'nin bölgesel ve küresel konumuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Bölgesel liderliği tescillenen Türkiye, kaos, buhran ve belirsizliklerle dolu bir küresel iklim şartlarında ise kutup başı ülkelerden birisi olduğunu göstermiş, aradan geçen her gün ortaya koyduğu politikalarıyla yeni bir dünya düzenin kurulmasının mimarlarından olacağını ispat etmiştir."
ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA AÇIK DESTEK
Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına ilişkin hedeflerine de değinen Özdemir, Erdoğan'ın yeniden adaylığına yönelik desteği bu hedefler doğrultusunda değerlendirdi. MHP ve Bahçeli'nin iradesini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:
"MHP ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin iradeleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü dönemi için de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adayımız olarak ilan edilmesi ile ülkemizin, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına dair milli hedeflerimizi gerçekleştirmede kararlılıkla yoluna devam edeceğinin tecellisi olmuştur."
KÜRESEL RİSKLERE KARŞI CUMHUR İTTİFAKI MESAJI
Özdemir, adaylık konusundaki desteğin yanı sıra dünyada artan savaş riski ve ekonomik belirsizlikler karşısında Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekti.
Tedarik zincirlerinin bozulduğu, refah ve huzurun zarar gördüğü bir dönemde Türkiye'nin riskleri azaltarak yoluna devam etme iradesini koruduğunu belirten Özdemir, Cumhur İttifakı etrafında milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesini "en büyük kazanım" olarak nitelendirdi.
"TÜRKİYE'NİN İLERLEYİŞİNİ DURDURABİLECEKLERİNİ HESAP ETMELERİ BEYHUDEDİR"
Küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinin ardından Türkiye'yi hedef aldığını belirttiği çevrelere yönelen Özdemir, yargı, siyaset ve medyadaki bazı unsurlara sert eleştirilerde bulundu.
Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bir yandan yargıda bulunan kimi unsurların, bir yandan siyaset, medya ve diğer kesimlerdeki FETÖ artıklarının, bir yandan sorumluluk makamında bulunan ancak milli hedefler ve milli davamız yerine kendi nefsi hesabına yönelik hareket ederek zaaf oluşturan isimlerin, diğer yandan da Siyonist odaklarla hareket eden kimselerin böylesi bir dönemde Türkiye'nin ilerleyişini durdurabileceklerini hesap etmeleri beyhudedir."
MEDYA FİGÜRLERİ VE ANKET ŞİRKETLERİNE SERT TEPKİ
Özdemir'in eleştirilerinin odağında bazı medya figürleri ve anket şirketleri de yer aldı. AK Parti ile yakın diyaloğu olduğu izlenimi vererek merkez medyada yer edindiğini belirttiği isimlerin, MHP'yi hedef alan bazı anket şirketlerini öne çıkardığını savundu.
Bu şirketlerin açıklamalarını ve kamuoyu araştırmalarını da aynı girişimlerin parçası olarak değerlendiren Özdemir, şunları söyledi:
"Böylesi bir dönemde Ak Parti ile yakın diyaloğu olduğu intibasını uyandırarak kimi merkez akım medya kuruluşlarında yer tutan ve aynı karanlık hesapların figüranı olan isimlerin 'parlattığı', geçmişten beri MHP üzerinde hesap kurduğunu çok iyi bildiğimiz kimi sözde anket şirketleri ve sahiplerinin MHP'yi hedef alan beyanlarıyla, yine sözde kamuoyu araştırmaları da aynı beyhude çabanın ürünüdür."
"HESAPLAŞMA ARTIK KAÇINILMAZDIR"
Hedef aldığı çevrelerin kimliklerini ve amaçlarını bildiklerini belirten Özdemir, açıklamasının bu bölümünde hesaplaşma mesajı verdi:
"İsim isim, hesap ve hedeflerini çok iyi bildiğimiz bu çevrelerle hesaplaşma artık kaçınılmazdır. Arınma müessesesi işlemeye devam ettikçe, korkunun dağları sardığı ve hesap yapan kimselerin birer birer deşifre olduğu görülecektir."
CUMHUR İTTİFAKI'NIN ARKASINDA MİLLETİN İRADESİ VAR
Özdemir, açıklamasını MHP, Cumhur İttifakı ve Erdoğan'a yönelik desteği vurgulayarak tamamladı. Türkiye'nin geleceğine ilişkin kararlılık mesajı veren Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
"MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında aziz milletimizin duaları, iradesi, desteği ve bizatihi kendisi vardır. Bu kutlu ve tertemiz emanetlere hiçbir halel gelmeyecek, Türkiye geleceğin kutlu günlerine küresel bir güç olarak mutlaka erişecektir."
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