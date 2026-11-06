Altın tahminlerini uzmanı açıkladı (Foto: AA)

ABD ekonomisindeki istihdam artışına dikkat çeken Aşkın, "Amerika'da iş gücü piyasası esasında çok da kötü değil. Ancak şöyle bir durum var: Yeni iş alımlarından ziyade mevcut çalışanları işten çıkarmama eğilimi var. Tarım dışı istihdamın 65 bin kişi artması bekleniyordu, 165 bin kişi arttı. Esasında burada ciddi bir olumluluk var." ifadelerini kullandı.

İstihdamdaki artışın yıl sonu harcamalarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aşkın, ABD ve Avrupa'da Noel tatili öncesinde başlayan harcama döneminin istihdam rakamlarına yansıdığını ifade etti.

Aşkın, "Bu olumluluğu yıl sonuyla ilişkilendirmek gerekiyor. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'da pek çok ülkede yavaş yavaş Noel tatiline ve harcama dönemine girildiği için istihdam sayısında bir miktar artış var. Saatlik ücretlerde yıllık ortalama yüzde 3'lük bir artış söz konusu." dedi.

İşverenlerin yeni personel alımından çok mevcut çalışanlarını korumaya yöneldiğini belirten Aşkın, "Diğer yandan baktığınızda, yeni iş alımından ziyade işi koruma eğilimi işverenler tarafından benimsenmiş gibi görünüyor. Amerikan ekonomisi ilk 9 ayda ortalama 61 bin kişilik istihdam yaratırken son üç çeyrekte bu rakam 58 bine düşmüş. Burada petrol fiyatlarının artması ve enflasyonist baskılar etkili olmuş gibi görünüyor. Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerine ilişkin politikalar da zaman zaman bazı sektörleri olumsuz yönde etkilemiş gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.