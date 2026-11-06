ABD'den gelen veriler sonrası gözler altın ve gümüşte! Uzman isimden 4 bin 200 dolar senaryosu
ABD'de tarım dışı istihdam ekim ayında 165 bin kişi artarak beklentileri aştı, işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi. Verileri A Haber'e değerlendiren Stratejist Mustafa Aşkın, istihdam piyasasındaki gelişmeleri yorumlarken altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin kritik seviyeleri açıkladı. Aşkın, Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik risklerin kıymetli metaller üzerindeki olası etkilerine de üzerine değindi.
ABD'de ekim ayına ilişkin istihdam verileri açıklandı. Tarım dışı istihdam, 65 bin kişilik piyasa beklentisini geride bırakarak 165 bin kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 4,1'e gerilerken, ortalama saatlik kazançlardaki artış da tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Ağustos ve eylül aylarına ilişkin istihdam verileri ise yukarı yönlü revize edildi.
ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin istihdam raporunu yayımladı. Açıklanan veriler, tarım dışı istihdamın piyasa beklentilerinin üzerinde arttığını ortaya koydu.
Ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam ekim ayında 165 bin kişi artarken, piyasalarda bu artışın 65 bin kişiyle sınırlı kalacağı öngörülüyordu.
İSTİHDAM ARTIŞINDA ÜÇ SEKTÖR ÖNE ÇIKTI
Ekim ayında istihdam artışı profesyonel ve ticari hizmetler, ulaştırma ve depolama ile sağlık hizmetleri sektörlerinde gerçekleşti.
Tarım dışı istihdama ilişkin önceki iki ayın verileri de yukarı yönlü güncellendi. Ağustos ayındaki istihdam artışı 133 binden 186 bine, eylül ayındaki artış ise 29 binden 60 bine revize edildi.
Bu revizyonlarla birlikte ağustos ve eylül aylarındaki toplam istihdam artışı, daha önce açıklanan rakamların 84 bin üzerine çıktı.
İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİLERİN ALTINA İNDİ
ABD'de işsizlik oranı ekim ayında 0,1 puan azalarak yüzde 4,1'e geriledi. Piyasalarda işsizlik oranının eylül ayındaki yüzde 4,2 seviyesinde sabit kalması bekleniyordu.
Ülkedeki işsiz sayısı aynı dönemde 41 bin kişi azalarak 7 milyon 68 bine düştü. İş gücüne katılım oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 61,9'a yükseldi.
SAATLİK KAZANÇLARDA BEKLENTİ ÜSTÜ ARTIŞ
ABD Merkez Bankasının (Fed) yakından takip ettiği ortalama saatlik kazançlar da ekim ayında piyasa beklentilerini geride bıraktı.
Ortalama saatlik kazançlar, aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,1 artarak 38 dolara yükseldi.
Piyasalarda saatlik kazançların aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,9 artması bekleniyordu. Eylül ayında ise ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,2 artmıştı.
Öte yandan haftalık ortalama çalışma süresi ekim ayında değişmeyerek 34,4 saat seviyesinde kaldı.
ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerini A Haber'e değerlendiren Stratejist Mustafa Aşkın, iş gücü piyasasında yeni personel alımından çok mevcut istihdamın korunmasına yönelik bir eğilim bulunduğunu belirtti.
ABD ekonomisindeki istihdam artışına dikkat çeken Aşkın, "Amerika'da iş gücü piyasası esasında çok da kötü değil. Ancak şöyle bir durum var: Yeni iş alımlarından ziyade mevcut çalışanları işten çıkarmama eğilimi var. Tarım dışı istihdamın 65 bin kişi artması bekleniyordu, 165 bin kişi arttı. Esasında burada ciddi bir olumluluk var." ifadelerini kullandı.
İstihdamdaki artışın yıl sonu harcamalarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aşkın, ABD ve Avrupa'da Noel tatili öncesinde başlayan harcama döneminin istihdam rakamlarına yansıdığını ifade etti.
Aşkın, "Bu olumluluğu yıl sonuyla ilişkilendirmek gerekiyor. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'da pek çok ülkede yavaş yavaş Noel tatiline ve harcama dönemine girildiği için istihdam sayısında bir miktar artış var. Saatlik ücretlerde yıllık ortalama yüzde 3'lük bir artış söz konusu." dedi.
İşverenlerin yeni personel alımından çok mevcut çalışanlarını korumaya yöneldiğini belirten Aşkın, "Diğer yandan baktığınızda, yeni iş alımından ziyade işi koruma eğilimi işverenler tarafından benimsenmiş gibi görünüyor. Amerikan ekonomisi ilk 9 ayda ortalama 61 bin kişilik istihdam yaratırken son üç çeyrekte bu rakam 58 bine düşmüş. Burada petrol fiyatlarının artması ve enflasyonist baskılar etkili olmuş gibi görünüyor. Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerine ilişkin politikalar da zaman zaman bazı sektörleri olumsuz yönde etkilemiş gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.
ALTINDA GÖZLER 4 BİN 200 DOLAR SEVİYESİNDE
ABD istihdam verilerinin altın fiyatları üzerindeki etkisini de değerlendiren Stratejist Mustafa Aşkın, istihdam rakamlarının altın üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmadığını ancak enflasyonist gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bunlara vereceği tepkinin fiyatlamalarda belirleyici olduğunu söyledi.
Aşkın, "Altın fiyatlarına gelirsek, bu sürecin ve istihdam verilerinin altın fiyatlarına doğrudan etkisi yok. Ancak enflasyonist eğilime Fed'in göstereceği tepkinin etkisi oluyor. Nitekim geçtiğimiz dönemde Fed'in faiz artışlarının yarattığı baskı, ons altın fiyatlarını bir anda 3 bin 850 dolar seviyelerine kadar getirmişti." ifadelerini kullandı.
Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte altın fiyatlarının dengelendiğini belirten Aşkın, "Şimdi dengelendi, petrol fiyatları biraz gerilemeye başladı. 4 bin 50 ile 4 bin 100 dolar seviyeleri, ilk etapta altın fiyatlarının dengelendiği noktalar. Şayet petrol fiyatları 90 doların altına inerse ons altın rahatlıkla 4 bin 150-4 bin 200 dolar bandına gelebilir." dedi.
GÜMÜŞTE 56-57 DOLAR İHTİMALİ
Gümüş fiyatlarındaki hareketliliğe de değinen Aşkın, Fed'den gelen ılımlı mesajlar ve petrol fiyatlarındaki dengelenmenin gümüşün ons fiyatını 52 dolar civarında tuttuğunu belirtti.
Gümüşün daha önce 50 doların altına gerilediğini hatırlatan Aşkın, "Gümüş çok merak ediliyor. Gümüşte de 50 doların altına sarkmış bir rakam söz konusuydu. Altınla birlikte o da geriledi. Fakat Fed'deki ılımlı mesajlar ve petrol fiyatlarında nispeten bir dengelenme olması, ons fiyatını 52 dolar civarında tutuyor. Şayet olumlu gelişmeler olursa 56-57 dolara çok hızlı çıkabilir." ifadelerini kullandı.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ RİSKLER
Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin petrol ve kıymetli maden fiyatları üzerindeki olası etkilerine de değinen Aşkın, özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olumsuz gelişmelere dikkat çekti.
Aşkın, "Ancak Körfez'de, özellikle Hürmüz'de olumsuz gelişmeler olursa petrol fiyatlarının tekrar 120 doların üzerine çıkma ihtimali doğabilir. Diğer yandan altın ve gümüş fiyatlarında başlangıç noktalarını, yani altında ons başına 3 bin 800-3 bin 850 doları, gümüşte ise 46-47 doları görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.