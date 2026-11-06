Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İşte ilk açıklamalar
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, teknik direktör değişimine gitti. İsmail Kartal'dan boşalan koltuğa Emre Belözoğlu getirildi. 46 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'deki ikinci dönemine resmen başladı. Dirk Kuyt'ın takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruyu cevaplayan Belözoğlu, "Dirk Kuyt ile ilgili kulüp bir değerlendirme yapacaktır. Ben de buna katılacağım." dedi. Tecrübeli teknik adam Liverpool maçında pay sahibi olduğunu söylemenin doğru olmayacağını bildirdi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, teknik direktör değişimine gitti. İsmail Kartal'dan boşalan koltuğa Emre Belözoğlu getirildi.
46 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'deki ikinci dönemine resmen başladı.
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Belözoğlu'nun basın toplantısındaki açıklamaları:
"Benim için çok yabancı olan bir heyecan değil burada olmak. Çocukluğumda, hayalini taşıdığım bir formaydı Fenerbahçe, 103 gollü sezonun efsanelerin ismini anarak o sokaklarda büyüdüm. Allah bana böyle bir çınarda forma giymeyi, sportif direktörlüğü, kısa bir süre de olsa teknik direktörlüğünü nasip etti. Yuvama bir kez daha dönüyorum. Beklentilerin farkındayım."
"Sorumluluğumun bilincinde, çok daha farklı bir Emre olarak, 5 sene önceki Emre olmayarak, kendimi geliştirdiğimi bilerek elimizden geleni yapmaya geldim. İnşallah beraberce muvaffak oluruz. Bana inanan, güvenen başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Kasımpaşa Kulübü'ne kolaylık için teşekkür ederim. Bende yerleri her zaman farklı olacak."
LIVERPOOL MAÇINDA PAYIM OLDUĞUNU SÖYLEMEK DOĞRU OLMAZ
"Liverpool maçı mükemmel bir galibiyet oldu. Camiamızın, oyuncularımızın buna ihtiyacı vardı. Ben sadece tanışmaya gittim, 15-20 dakika camiamız ve kulübümüz ile ilgili fikirlerimi paylaştım. Kuyt hoca ve ekibi, oyuncularımızı hazırladılar. Onlara saygısızlık yapmaktan korkarım. Onların çalışmalarıyla kazandığı maçta bir payım olduğunu söylemek doğru olmaz. Ben o gün tribündeydim, bir taraftar gibi payım vardır, ötesi yoktur. Önemli olan Fenerbahçe'nin reaksiyon göstermesiydi."
DIRT KUYT GÖREV ALACAK MI?
"Dirk Kuyt ile ilgili kulüp bir değerlendirme yapacaktır. Ben de buna katılacağım. 12-13 kişilik bir ekibim olacak. Yine kulüp ekibimi açıklayacaktır. Samandıra'da güçlü bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. İnşallah mahcup olmayız."