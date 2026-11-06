Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, teknik direktör değişimine gitti. İsmail Kartal'dan boşalan koltuğa Emre Belözoğlu getirildi. 46 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'deki ikinci dönemine resmen başladı. İmza törenini ve açıklamaları takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz... ASpor CANLI YAYIN Belözoğlu'nun basın toplantısındaki açıklamaları: "Benim için çok yabancı olan bir heyecan değil burada olmak. Çocukluğumda, hayalini taşıdığım bir formaydı Fenerbahçe, 103 gollü sezonun efsanelerin ismini anarak o sokaklarda büyüdüm. Allah bana böyle bir çınarda forma giymeyi, sportif direktörlüğü, kısa bir süre de olsa teknik direktörlüğünü nasip etti. Yuvama bir kez daha dönüyorum. Beklentilerin farkındayım."

Emre Belözoğlu, imza töreninde konuştu. (Foto: AA) "Sorumluluğumun bilincinde, çok daha farklı bir Emre olarak, 5 sene önceki Emre olmayarak, kendimi geliştirdiğimi bilerek elimizden geleni yapmaya geldim. İnşallah beraberce muvaffak oluruz. Bana inanan, güvenen başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Kasımpaşa Kulübü'ne kolaylık için teşekkür ederim. Bende yerleri her zaman farklı olacak."