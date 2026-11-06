Başkan Recep Tayyip Erdoğan , 10 yıl önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı ve sosyal medya paylaşımlarıyla Suriye halkının sesi olan Halepli Bana Alabed ile TRT World Forum 2026'da yeniden bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bana Alabed. (Foto: AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a savaş ve açlıktan etkilenen çocukları temsil eden kelebek figürünü takdim eden Suriyeli Bana Alabed, Erdoğan'la 10 yıl sonra yeniden bir araya gelmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Alabed, İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl 10'uncusu "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2026'nın açılışında, Başkan Erdoğan'a, savaş ve açlıktan etkilenen çocukları temsil eden kelebek figürünü takdim etti. Alabed, ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan ile 10 yıl sonra yeniden bir araya gelmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydeden Alabed, "Benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir rol model ve gelecekte onun gibi büyük bir lider olmayı diliyorum." dedi.

Alabed, Gazze'deki çocukların ve insanların yaşadığı zorlukları gösteren görüntüleri izlediğini belirterek, bunun kendisine Suriye'de yaşadığı günleri hatırlattığını söyledi.