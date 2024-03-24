Ve karar kesinleşti Süper Kupa 7 Nisan’da

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Süper Kupa tarihi için yaşanan gerilim, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sonuçlandırıldı. Dev maç 7 Nisan'da oynanacak. Galatasaray cephesinden gelen erteleme karşıtı tutum, maçın belirlenen tarihte oynanması yönünde etkili oldu. TFF, maç yoğunluğu nedeniyle Süper Kupa finalini başka bir tarihe erteleyemedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında heyecan uyandıran Süper Kupa maçı, taraflar arasındaki rekabetin doruk noktasına çıkmasına neden olacak. Her iki takım da taraftarlarını arkasına alarak sahaya çıkacak ve Türk futbolseverlere unutulmaz bir mücadele sunmayı hedefleyecek. Şanlıurfa'daki maç saat 21.30'da ATV'den naklen yayınlanacak. Sarı-Lacivertlilerin rakibi Olympiakos'un Fenerbahçe maçını yapacağı haftadaki lig maçı ertelenmişti.



28 BİN KAPASİTELİ STAT

Süper Kupa finalinin oynanacağı Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu ya da eski adıyla Şanlıurfa Gap Stadyumu, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında, Spor Genel Müdürlüğü tarafından inşa ettirildi. 28 bin 965 kişilik stat tam olimpik.