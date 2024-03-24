SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

The Economist'ten 2030 uyarısı: İstanbul hazır değil

The Economist, Murat Kurum’un 650 bin konut vaadine dikkat çekti. 2030’da İstanbul Depremi olasılığının yüzde 60 olduğunu bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mart 2024 Güncelleme 24 Mart 2024, 06:58
The Economist’ten 2030 uyarısı: İstanbul hazır değil

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İngiltere merkezli The Economist, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un vaatlerini yakın takibe aldı. Seçimlerin belirleyici unsurunun deprem hazırlığı olduğu belirten The Economist, "AK Parti adayı Kurum, seçilmesi halinde 5 yıl içinde 650 bin yeni konut teslim etme sözü verdi" diye yazdı.

Deprem uzmanlarının İstanbul depreminin 2030'dan önce 7,0 büyüklüğünde meydana gelme olasılığını yüzde 60'ın üzerinde gördüklerini hatırlattı. Yaklaşık 2.5 milyon kişinin etkileneceğini ve bu kadar insanın da 650 bin konutta yaşadığı vurgulandı.

İSTANBUL HAZIR DEĞİL
The Economist, olası Marmara depremine ilişkin tüyler ürperten bir analiz yaptı. 2030 tarihini işaret eden dergi, "İstanbul henüz beklenen depreme hazırlıklı değil" diye yazdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Türkiye 7 gün sonra sandığa gidiyor! AK Parti’den Büyük İstanbul mitingi! Megakent’te Başkan Erdoğan heyecanı! Atatürk Havalimanı’na nasıl gidilir?
Emekliye yeni maaş: Çalışmalar bitti! Destek paketinin detayları belli oluyor
Yaban Çiçekleri geliyor
Başkan Erdoğan’dan Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması’nda önemli açıklamalar
İstanbul, Maltepe’de CHP’li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı
Deprem algı dinlemez | AK Parti’den büyük beğeni toplayan paylaşım! İstanbul nasıl hazırlıklı olacak? Çare Murat Kurum
CHP yönetimindeki İBB’nin borcu 5 yılda 26,7 milyar TL’den 150,8 milyar TL’ye yükseldi!
İYİ Parti lideri Meral Akşener’den CHP’li Mansur Yavaş’a ’siyasi ahlaksız’ çıkışı: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
O gece bu gece: Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! 5 milyonluk soru açılıyor
Başkan Erdoğan’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e taziye telefonu
Rota yeniden oluşturuldu: Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu artık beraber yaşayacak
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Büyük Ankara mitinginde önemli açıklamalar
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Zekât bir borçtur
Moskova’da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var! Bomba iddia: ABD ve İngiltere önceden biliyordu | Gözaltına alındılar
Başkan Erdoğan’dan Ankara’ya metro müjdesi: Yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız
SON DAKİKA