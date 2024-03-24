The Economist’ten 2030 uyarısı: İstanbul hazır değil

İngiltere merkezli The Economist, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un vaatlerini yakın takibe aldı. Seçimlerin belirleyici unsurunun deprem hazırlığı olduğu belirten The Economist, "AK Parti adayı Kurum, seçilmesi halinde 5 yıl içinde 650 bin yeni konut teslim etme sözü verdi" diye yazdı.

Deprem uzmanlarının İstanbul depreminin 2030'dan önce 7,0 büyüklüğünde meydana gelme olasılığını yüzde 60'ın üzerinde gördüklerini hatırlattı. Yaklaşık 2.5 milyon kişinin etkileneceğini ve bu kadar insanın da 650 bin konutta yaşadığı vurgulandı.



İSTANBUL HAZIR DEĞİL

The Economist, olası Marmara depremine ilişkin tüyler ürperten bir analiz yaptı. 2030 tarihini işaret eden dergi, "İstanbul henüz beklenen depreme hazırlıklı değil" diye yazdı.