O gece bu gece: Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! 5 milyonluk soru açılıyor

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" bu gece yine heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş, geçen hafta, peş peşe verdiği doğru cevaplarla 1 milyonluk soruyu bilip, 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Büyük bilgi birikimiyle herkesi kendisine hayran bırakan Göktaş, bu akşam sorulacak yarışmanın en büyük ikramiyesinin verileceği son soruyu doğru yanıtlarsa "Milyoner" tarihine adını yazdıracak.

13. SORU HEYECANI

İlk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak. Geçtiğimiz Kasım ayında Eyüp İşler de 1 milyon liralık soruyu doğru cevapladı. 5 milyon TL'lik "İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?" soruyu açtırmış ve doğru cevap Çorum yerine Tokat deyince, yarışmadan sadece 50 bin TL ile ayrılmıştı.