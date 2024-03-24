Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu artık beraber yaşayacak!

Afra Saraçoğlu ile aşkları doludizgin devam eden Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz aylarda Saraçoğlu'nun evine hırsız girmesiyle haftanın 3-4 günü sevgilisinin Boğaz'a nazır evinde kalıyordu. Cihangir'de oturan ve bir süredir kendine ev bakan Demir, evinin son dönemde iyice deşifre olmasından dolayı bir hayli zorluyordu. Yakışıklı oyuncu sonunda kendine ev buldu.

CİHANGİR'E VEDA!

Mert Ramazan Demir, Cihangir'den taşındı. Geçtiğimiz gün dört koruma eşliğinde altında pijaması ile evini taşıyan ve şöhrete gözlerini açtığı Cihangir semtine veda eden Demir, Sarıyer'deki bir siteye taşındı. Demir, geçtiğimiz aylarda evine hırsız giren sevgilisi Afra Saraçoğlu ile birlikte taşındığı da gelen dedikodular arasında... Hatta evine hırsız girmesiyle bir hayli tedirgin olan Saraçoğlu'nun da Sarıyer'deki evi çok beğendiği de konuşuluyor.