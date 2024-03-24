Birce Akalay ve meslektaşı Hakan Kurtaş Bodrum’da birbirlerinin aileleriyle tanıştı!

Birce Akalay'ın, kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü birlikte geçirdiği hatta Beyoğlu'ndaki bir sinemada el ele film izlediği öne sürülmüştü. Aşkları doludizgin devam eden ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Bodrum'a gitmişti.



EVLİLİK İDDİASI!

Sevgilisiyle sezonu açan Akalay, denize girdikleri anı takipçileriyle paylaşmıştı. Akalay ve Kurtaş'ın paylaşımına sosyal medyadan beğeni ve yorum yağmıştı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre çift, Bodrum'da birbirlerinin aileleriyle tanıştı. Hatta Akalay ve Kurtaş'ın evlilik yoluna da girdiği edildi. Ünlü çiftin sürpriz yaparak nikah kıyacağı da söylentiler arasında...

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