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Antalya'da akılalmaz vurgun: Flört uygulaması kullanıp tanıştığı kişilere tuzak kurdu

S.Y. adlı kadın, 2 arkadaşıyla flört uygulaması kullanıp tanıştığı kişileri tuzağa çekti. Mobil bankacılık şifrelerini öğrendi. 2 milyon lirayı kendi hesabına geçirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mart 2024 Güncelleme 24 Mart 2024, 06:58
Antalya’da akılalmaz vurgun: Flört uygulaması kullanıp tanıştığı kişilere tuzak kurdu

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Akılalmaz vurgun, Antalya Konyaaltı'nda yaşandı. S.Y. adlı kadın, flört uygulamasını kullandı. Pek çok kişiyle tanıştı. Güvenlerini kazandı. Kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık uygulaması şifrelerini aldı. Araç dışında bir yerde buluşmayan S.Y.'yi her buluşmaya çıktığında da T.K. ve F.U. adlı arkadaşları yakınındaydı. S.Y, fırsat bulduğunda telefon ve bankacılık şifrelerini öğrendiği kişilerin cep telefonlarını çaldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Araçla kaçıp sırra kadem bastı. Şüphelilerin çalınan telefonlardan kişilerin banka hesaplarındaki parayla, yine aynı banka üzerinden çekebilecekleri miktarda çektikleri krediyi kendi hesaplarına gönderdiği ve bu şekilde çok sayıda kişiyi mağdur ettiği anlaşıldı. Yaklaşık 2 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardı. Şikayetler üzerine takibe alınan 3 şüphelinin İzmir'e kaçtığı ortaya çıktı. Antalya polisi, İzmir'e gidip şüphelileri eş zamanlı operasyonla bulundukları adreste gözaltına aldı. Getirildikleri Antalya'da emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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