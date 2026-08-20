Bakan Gürlek açıkladı! Ankara’da fuhuş ve insan ticareti operasyonu: Etimesgut’ta 50 eylem tespit edildi, 18 şüpheli yakalandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara’da fuhuş ve insan ticaretine yönelik iki ayrı soruşturmanın detaylarını açıkladı. Etimesgut’ta 50 eylemin tespit edildiği operasyonda 18 şüpheli yakalanırken 6 kişi tutuklandı. Çankaya’da ise 5 eğlence mekanına yönelik soruşturmada 26 şüpheli yakalandı.
Ankara'da fuhuş ve insan ticaretine yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele birimleriyle koordineli çalışmalar gerçekleştirildi.
Etimesgut'ta günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı iddiasına yönelik soruşturmada 18 şüpheli yakalanırken, Çankaya'daki 5 eğlence mekanına yönelik soruşturmada 26 şüpheli yakalandı.
ETİMESGUT'TA 50 AYRI EYLEM TESPİT EDİLDİ
Etimesgut bölgesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığına ilişkin yürütülen soruşturmada 50 ayrı eylem tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 29 kadın mağdur, 47 bilgi sahibi ve 21 şüpheli belirlendi. Operasyon kapsamında 18 şüpheli yakalandı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yakalanan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler hakkındaki işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.
ÇANKAYA'DA 5 EĞLENCE MEKANINA OPERASYON
İkinci soruşturmanın adresi ise Çankaya oldu.
Bölgede faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına yönelik yürütülen soruşturmada "insan ticareti", "göçmen kaçakçılığı" ile "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme" suçları kapsamında 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Operasyonda 26 şüpheli yakalandı.
15 YABANCI UYRUKLU KADIN TESPİT EDİLDİ
Çankaya'daki operasyon kapsamında 15 yabancı uyruklu kadın tespit edildi. Ayrıca yasal kalış hakkı bulunmadığı belirlenen 3 kişi de yakalandı.
Şüphelilere yönelik adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.
BAKAN GÜRLEK: RAHAT HAREKET EDECEKLERİ HİÇBİR ALAN BIRAKMAYACAĞIZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da yürütülen iki soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.
Kadınların çaresizliğini istismar eden ve fuhuş ile insan ticaretinden kazanç sağlayan yapılara karşı mücadelede kararlılık mesajı veren Gürlek, şunları söyledi:
"İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara gözbebeğimiz Başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız."
"HER TÜRLÜ YOZLAŞMAYA KARŞI NEŞTER VURACAĞIZ"
Başkentte huzur ve güvenliği bozan yapılara göz yumulmayacağını vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:
"Başkentimizin huzurunu, güvenliğini ve toplumsal düzenini bozan; kadınların çaresizliğini istismar eden, insan ticareti ve fuhuş üzerinden haksız kazanç sağlayan yapılara göz yummayacağız. Ankara'da bu alanlarda oluşan her türlü yozlaşmaya karşı hukuk içerisinde kararlılıkla neşter vuracağız."
"DEVLETİN NEFESİ ÜZERLERİNDEDİR"
Bakan Gürlek, suçtan elde edilen gelirlerin de üzerine gidileceğini belirterek vatandaşlara "müsterih olun" mesajı verdi.
Gürlek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletin nefesi, bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak; elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecek ve sorumlular hakkında kanunların öngördüğü işlemler kararlılıkla uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek ayrıca soruşturmaları yürüten başsavcılıklara, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü birimlerine ve operasyonlarda görev alan kamu görevlilerine teşekkür etti.