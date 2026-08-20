Bakan Gürlek açıkladı! Ankara’da fuhuş ve insan ticareti operasyonu: Etimesgut’ta 50 eylem tespit edildi, 18 şüpheli yakalandı

"Başkentimizin huzurunu, güvenliğini ve toplumsal düzenini bozan; kadınların çaresizliğini istismar eden, insan ticareti ve fuhuş üzerinden haksız kazanç sağlayan yapılara göz yummayacağız. Ankara'da bu alanlarda oluşan her türlü yozlaşmaya karşı hukuk içerisinde kararlılıkla neşter vuracağız."

Başkentte huzur ve güvenliği bozan yapılara göz yumulmayacağını vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:

"HER TÜRLÜ YOZLAŞMAYA KARŞI NEŞTER VURACAĞIZ"



"DEVLETİN NEFESİ ÜZERLERİNDEDİR"

Bakan Gürlek, suçtan elde edilen gelirlerin de üzerine gidileceğini belirterek vatandaşlara "müsterih olun" mesajı verdi.

Gürlek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletin nefesi, bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak; elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecek ve sorumlular hakkında kanunların öngördüğü işlemler kararlılıkla uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek ayrıca soruşturmaları yürüten başsavcılıklara, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü birimlerine ve operasyonlarda görev alan kamu görevlilerine teşekkür etti.

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