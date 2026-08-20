ABD'den Hürmüz Boğazı'nda gizli petrol koridoru iddiası

İran ile devam eden gerilim nedeniyle küresel enerji arzında yaşanan aksamaları önlemek amacıyla ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda gizli bir nakliye koridoru oluşturduğu iddia ediliyor. Axios'un üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, söz konusu operasyon sayesinde her gün milyonlarca varil petrol dünya pazarlarına ulaştırılıyor.

ABD basınına göre ABD temmuz ayı boyunca Umman kıyıları yakınlarında gizli operasyonlar yaptı ve günlük yaklaşık 5 milyon varil petrol taşıyan tankerleri körfezden geçirdi.

ABD'den Hürmüz'de gizli operasyon iddiası.

İLK ÜÇ HAFTADA 70 GEMİ

Son birkaç haftadır yürütülen operasyon kapsamında, ABD askeri birimlerinin Hürmüz Boğazı'nın güney kanalını kontrol altına alarak ticari tankerler için güvenli bir geçiş güzergahı oluşturduğu öne sürülüyor. ABD basınına göre, operasyon mayıs ayında başladı ve ilk üç haftada yaklaşık 70 gemi geçiş yaptı. Birçoğunun radarlarını kapatmak gibi gizli filo taktiklerini kullanarak tespit edilmeden geçtiği belirtildi.

İran Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD tankerlerine saldırmaya devam ederken yapılan gizli operasyonlarla haziran ve temmuz ayları boyunca yapılan geçişlerin petrol fiyatlarının savaşın ilk aylarında olduğu gibi üç haneli rakamlara ulaşmasını engellediği belirtildi.