ABD'den Hürmüz Boğazı'nda gizli petrol koridoru iddiası
ABD'nin, İran ile yaşanan gerilim ve saldırılara rağmen Hürmüz Boğazı'nda gizli bir nakliye koridoru oluşturarak günlük milyonlarca varil petrolü dünya pazarlarına ulaştırdığı iddia edildi. Operasyonun başlangıcından bu yana 1.000'den fazla gemi boğazdan geçirilirken günlük petrol akışının 5 ila 9 milyon varil arasında değiştiği belirtiliyor.
ABD'nin günde milyonlarca varil petrolü Hürmüz Boğazı'ndan gizlice geçirdiği iddia ediliyor.
HÜRMÜZ'DE GİZLİ OPERASYON
ABD basınına göre ABD temmuz ayı boyunca Umman kıyıları yakınlarında gizli operasyonlar yaptı ve günlük yaklaşık 5 milyon varil petrol taşıyan tankerleri körfezden geçirdi.
İran ile devam eden gerilim nedeniyle küresel enerji arzında yaşanan aksamaları önlemek amacıyla ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda gizli bir nakliye koridoru oluşturduğu iddia ediliyor. Axios'un üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, söz konusu operasyon sayesinde her gün milyonlarca varil petrol dünya pazarlarına ulaştırılıyor.
İLK ÜÇ HAFTADA 70 GEMİ
Son birkaç haftadır yürütülen operasyon kapsamında, ABD askeri birimlerinin Hürmüz Boğazı'nın güney kanalını kontrol altına alarak ticari tankerler için güvenli bir geçiş güzergahı oluşturduğu öne sürülüyor. ABD basınına göre, operasyon mayıs ayında başladı ve ilk üç haftada yaklaşık 70 gemi geçiş yaptı. Birçoğunun radarlarını kapatmak gibi gizli filo taktiklerini kullanarak tespit edilmeden geçtiği belirtildi.
İran Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD tankerlerine saldırmaya devam ederken yapılan gizli operasyonlarla haziran ve temmuz ayları boyunca yapılan geçişlerin petrol fiyatlarının savaşın ilk aylarında olduğu gibi üç haneli rakamlara ulaşmasını engellediği belirtildi.
9 MİLYON VARİL İDDİASI
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, daha da fazla petrolün kaçak olarak geçtiğini tahmin ederek, Hürmüz Boğazı'ndan günlük 9 milyon varil petrolün geçtiğini iddia etti.
Görevleri denetleyen ABD Merkez Komutanlığı, savaşın başlamasından bu yana 1.000'den fazla geminin boğazı geçmesine yardımcı olduğunu tahmin ediyor.
SALDIRININ MALİYETİNDEN DAHA AĞIR
Ancak bu operasyonun önemli bedelleri de var. ABD, İran'dan gelebilecek saldırıları önlemek için gemi, helikopter ve uçak konuşlandırmak zorunda kaldı. Saldırıları engellemenin bedelinin İran saldırılarından daha maliyetli olduğu belirtiliyor.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne göre, haziran ayından bu yana en az 15 gemi İran ateşinden hasar gördü. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları'na göre, saldırılar sonucunda üç denizci hayatını kaybetti ve 16 denizci de yaralandı. Son ölümcül saldırı ise salı günü gerçekleşti.