Batı Şeria'da korkunç saldırı: Yerleşimciler anne ve kızının evini kundakladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, Filistinli bir anne ile kızının içerisinde bulunduğu evi kundakladı.

Batı Şeria'da korkunç saldırı

ANNE-KIZ UYURKEN EVİ YAKTILAR

Yakılan evin sahibi Aliya en-Nevaci, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden maskeli 5 kişinin sabaha karşı Yatta bölgesindeki Hallet el-Fara'da bulunan evine saldırdığını söyledi.

İsraillilerden birinin, kızı ile uyuduğu yatak odasının penceresini açarak kendilerini tehdit ettiğini belirten Nevaci, saldırganların yatak odasının içinde yangın çıkardığını ve yangının hızla yayıldığını, kendisinin ise yangını söndüremediğini ifade etti.