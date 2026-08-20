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Kaçak Can Dündar'ın Çengelköy'deki villasının son hali... Sıfır faizli şatoda baykuşlar ötüyor

MİT tırları ihaneti davasında ceza alıp yurt dışına kaçan firari Can Dündar’ın, İstanbul Çengelköy’de el konulan lüks villası 6 yıl aradan sonra ilk kez görüntülendi. Mülkiyeti TMSF’ye devredilen ve geçmişte sıfır faizli kıyak krediyle alındığı ortaya çıkan taşınmazın bakımsız hali dikkat çekti. Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini Almanya’da sürdüren firari Dündar’ın hem Çengelköy’deki mülkünde dönen şüpheli finansman hem de Bodrum’da ormanı işgal eden kaçak villası gündeme gelmişti. Yurt dışı kaçağı Dündar hakkında Almanya’ya iade talebinde bulunulmasına rağmen Münih yönetimi kaçağı vermemekte direniyor.

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Kaçak Can Dündar'ın Çengelköy'deki villasının son hali... Sıfır faizli şatoda baykuşlar ötüyor

Yurt dışı kaçağı Can Dündar'ın Çengelköy'de bulunan ve el konulma kararı verilen villasının son hali ortaya çıktı. Uzun süredir sessizliğe gömülen ve bakımsızlığıyla dikkat çeken tarihi villa, el koyma kararından 6 yıl sonra ilk kez görüntülendi.

Can Dündar’ın TMSF’ye devredilen Çengelköy’deki lüks villası el koyma kararından 6 yıl sonra bakımsız ve harabe haliyle ilk kez görüntülendi. (Fotoğraf: İHA)Can Dündar’ın TMSF’ye devredilen Çengelköy’deki lüks villası el koyma kararından 6 yıl sonra bakımsız ve harabe haliyle ilk kez görüntülendi. (Fotoğraf: İHA)

Mülkiyeti Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen taşınmazın son durumu çekilen görüntülere yansıdı.

Fotoğraflarda, uzun süredir kullanılmayan villanın bakımsız hali dikkat çekti.

NE OLMUŞTU

Can Dündar'a MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları 29 Mayıs 2015'te Cumhuriyet gazetesinde yayınladığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Dündar 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Can Dündar'ın gayrimenkullerine ve banka hesaplarının tamamına el konulmasına karar verilirken; el konulan malların yönetilmesi amacıyla TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Can Dündar'ın para trafiği dudak uçuklatmıştı.

Firari Dündar'ın TMSF'ye devredilen Çengelköy’deki mülkü (Fotoğraf: İHA)Firari Dündar'ın TMSF'ye devredilen Çengelköy’deki mülkü (Fotoğraf: İHA)

Firari Can Dündar'ın Gezi Parkı kalkışmasından bir hafta önce İstanbul Çengelköy'de satın aldığı taşınmaz için CHP'nin hissedarı olduğu özel bir bankadan 4 milyon liralık finansman kredisi kullanıldığı belirlenmişti.

Yüksek miktardaki bu kredinin banka tarafından Can Dündar'a 36 ay vadeyle ancak 'sıfır faizle' verildiği tespit edilmişti.

Üsküdar Çengelköy Mahallesi 146'ncı paftada yer alan taşınmazın önceki sahibinin emlak zengini Masis Mark olduğu belirlenmişti.

Para musluğu Dündara akıtılmışPara musluğu Dündara akıtılmış
Para musluğu Dündar'a akıtılmış

6 milyon TL'lik arazinin 4 milyonunu sıfır faizle CHP'nin bankasından alan Dündar'ın ihtiyacı olan diğer 2 milyon TL'yi nereden bulduğu ise muamma olarak kalmıştı.

Aynı bankadan başka bir vatandaş kredi istese, dönemin faiz hesaplamasıyla 4 milyona ek olarak 1 milyon 250 bin TL faiz ödemek zorundaydı.

Can Dündar’ın villasını Gezi kalkışmasından hemen önce özel bir bankadan 4 milyon TL sıfır faizli kıyak kredi çekerek 6 milyon TL’ye aldığı belirlenmişti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Can Dündar’ın villasını Gezi kalkışmasından hemen önce özel bir bankadan 4 milyon TL sıfır faizli kıyak kredi çekerek 6 milyon TL’ye aldığı belirlenmişti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

BODRUM'DAKİ VİLLASI KAÇAK

Firari Can Dündar'ın Bodrum'daki villasını kaçak olarak genişlettiği 27 metre orman arazisini işgal ettiği ortaya çıkmıştı.

Bodrum'un Kumbahçe semtinde 1184 ada ve 4. paftada bulunan deniz manzaralı villanın, havuz bölümünün de olduğu kısımları orman alanı içine yapıldığı ve ruhsata aykırı olduğu belirlenmişti.

Deniz manzaralı mesken ile ilgili işlem yapan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Dündar'ın villasının ormana 27 metre tecavüzlü olduğunu saptamıştı.

Dündar'ın Bodrum Kumbahçe’deki lüks deniz manzaralı villasında da havuz inşa ederek orman arazisini 27 metre kaçak şekilde işgal ettiği belirlenmişti.Dündar'ın Bodrum Kumbahçe’deki lüks deniz manzaralı villasında da havuz inşa ederek orman arazisini 27 metre kaçak şekilde işgal ettiği belirlenmişti.

Vatan haini Can Dündarın kaçak villası ile ilgili geri sayım başladı! Kaçakçı Özdilden Dündara tam destekVatan haini Can Dündarın kaçak villası ile ilgili geri sayım başladı! Kaçakçı Özdilden Dündara tam destek
Vatan haini Can Dündar'ın kaçak villası ile ilgili geri sayım başladı! Kaçakçı Özdil'den Dündar'a tam destek

ALMAN KUCAĞINDAN İNMİYOR

Can Dündar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini bırakıp yurt dışına kaçmıştı.

Dündar'ın Almanya'dan Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı talepte bulundu. Ancak Almanya'da yaşadığı bilinen Can Dündar buna rağmen Türkiye'ye iade edilmiyor. Almanya'nın Dündar'a geçici pasaport verdiği ortaya çıkmıştı.

Can Dündar bu kez ABD bayrağına sarıldıCan Dündar bu kez ABD bayrağına sarıldı
Can Dündar bu kez ABD bayrağına sarıldı

Yurt dışı kaçağı Can Dündar'ın ABD bayrağına sarılı şekilde uyurken çekilen görüntüleri basına servis edilmişti.

Can Dündar ABD bayrağına sarılıCan Dündar ABD bayrağına sarılı

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