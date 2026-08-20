Kaçak Can Dündar'ın Çengelköy'deki villasının son hali... Sıfır faizli şatoda baykuşlar ötüyor
MİT tırları ihaneti davasında ceza alıp yurt dışına kaçan firari Can Dündar’ın, İstanbul Çengelköy’de el konulan lüks villası 6 yıl aradan sonra ilk kez görüntülendi. Mülkiyeti TMSF’ye devredilen ve geçmişte sıfır faizli kıyak krediyle alındığı ortaya çıkan taşınmazın bakımsız hali dikkat çekti. Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini Almanya’da sürdüren firari Dündar’ın hem Çengelköy’deki mülkünde dönen şüpheli finansman hem de Bodrum’da ormanı işgal eden kaçak villası gündeme gelmişti. Yurt dışı kaçağı Dündar hakkında Almanya’ya iade talebinde bulunulmasına rağmen Münih yönetimi kaçağı vermemekte direniyor.
Yurt dışı kaçağı Can Dündar'ın Çengelköy'de bulunan ve el konulma kararı verilen villasının son hali ortaya çıktı. Uzun süredir sessizliğe gömülen ve bakımsızlığıyla dikkat çeken tarihi villa, el koyma kararından 6 yıl sonra ilk kez görüntülendi.
Mülkiyeti Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen taşınmazın son durumu çekilen görüntülere yansıdı.
Fotoğraflarda, uzun süredir kullanılmayan villanın bakımsız hali dikkat çekti.
NE OLMUŞTU
Can Dündar'a MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları 29 Mayıs 2015'te Cumhuriyet gazetesinde yayınladığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Dündar 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Can Dündar'ın gayrimenkullerine ve banka hesaplarının tamamına el konulmasına karar verilirken; el konulan malların yönetilmesi amacıyla TMSF kayyum olarak atanmıştı.
Can Dündar'ın para trafiği dudak uçuklatmıştı.
Firari Can Dündar'ın Gezi Parkı kalkışmasından bir hafta önce İstanbul Çengelköy'de satın aldığı taşınmaz için CHP'nin hissedarı olduğu özel bir bankadan 4 milyon liralık finansman kredisi kullanıldığı belirlenmişti.
Yüksek miktardaki bu kredinin banka tarafından Can Dündar'a 36 ay vadeyle ancak 'sıfır faizle' verildiği tespit edilmişti.
Üsküdar Çengelköy Mahallesi 146'ncı paftada yer alan taşınmazın önceki sahibinin emlak zengini Masis Mark olduğu belirlenmişti.
6 milyon TL'lik arazinin 4 milyonunu sıfır faizle CHP'nin bankasından alan Dündar'ın ihtiyacı olan diğer 2 milyon TL'yi nereden bulduğu ise muamma olarak kalmıştı.
Aynı bankadan başka bir vatandaş kredi istese, dönemin faiz hesaplamasıyla 4 milyona ek olarak 1 milyon 250 bin TL faiz ödemek zorundaydı.
BODRUM'DAKİ VİLLASI KAÇAK
Firari Can Dündar'ın Bodrum'daki villasını kaçak olarak genişlettiği 27 metre orman arazisini işgal ettiği ortaya çıkmıştı.
Bodrum'un Kumbahçe semtinde 1184 ada ve 4. paftada bulunan deniz manzaralı villanın, havuz bölümünün de olduğu kısımları orman alanı içine yapıldığı ve ruhsata aykırı olduğu belirlenmişti.
Deniz manzaralı mesken ile ilgili işlem yapan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Dündar'ın villasının ormana 27 metre tecavüzlü olduğunu saptamıştı.
ALMAN KUCAĞINDAN İNMİYOR
Can Dündar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini bırakıp yurt dışına kaçmıştı.
Dündar'ın Almanya'dan Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı talepte bulundu. Ancak Almanya'da yaşadığı bilinen Can Dündar buna rağmen Türkiye'ye iade edilmiyor. Almanya'nın Dündar'a geçici pasaport verdiği ortaya çıkmıştı.
Yurt dışı kaçağı Can Dündar'ın ABD bayrağına sarılı şekilde uyurken çekilen görüntüleri basına servis edilmişti.