Kaçak Can Dündar'ın Çengelköy'deki villasının son hali... Sıfır faizli şatoda baykuşlar ötüyor

6 milyon TL'lik arazinin 4 milyonunu sıfır faizle CHP'nin bankasından alan Dündar'ın ihtiyacı olan diğer 2 milyon TL'yi nereden bulduğu ise muamma olarak kalmıştı.

Aynı bankadan başka bir vatandaş kredi istese, dönemin faiz hesaplamasıyla 4 milyona ek olarak 1 milyon 250 bin TL faiz ödemek zorundaydı.

Can Dündar’ın villasını Gezi kalkışmasından hemen önce özel bir bankadan 4 milyon TL sıfır faizli kıyak kredi çekerek 6 milyon TL’ye aldığı belirlenmişti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)