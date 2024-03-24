2 Nisan öncesi son toplantı!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 2 Nisan'da gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi bir iftar düzenleyecek. Bu yemekte fikir alışverişi yapılacak. 27 Mart'ta düzenlenecek olan iftara kulübün tüm eski başkanları ve yöneticileri davet edildi.

2 Nisan öncesinde mevcut yönetim, kulübün tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunacak. Fenerbahçe Spor Kulübü, yeterli çoğunluk sağlandığı takdirde 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul düzenleneceğini KAP'a bildirmişti. Genel Kurul'da Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmemesi de oylanacak.