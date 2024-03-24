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2 Nisan öncesi son toplantı!

Fenerbahçe, 2 Nisan’da ligden çekilip çekilmeyeceğini oylayacak. Yönetim bu kritik karar öncesi 27 Mart’ta iftar yemeği düzenleyecek. Bu organizasyona tüm eski başkan ve yöneticileri davet edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mart 2024 Güncelleme 24 Mart 2024, 06:58
2 Nisan öncesi son toplantı!

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 2 Nisan'da gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi bir iftar düzenleyecek. Bu yemekte fikir alışverişi yapılacak. 27 Mart'ta düzenlenecek olan iftara kulübün tüm eski başkanları ve yöneticileri davet edildi.

2 Nisan öncesinde mevcut yönetim, kulübün tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunacak. Fenerbahçe Spor Kulübü, yeterli çoğunluk sağlandığı takdirde 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul düzenleneceğini KAP'a bildirmişti. Genel Kurul'da Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmemesi de oylanacak.

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