PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galler Prensesi Kate Middleton ortaya çıktı!

Kayıp Prenses Kate Middleton, nihayet ortaya çıktı. Kötü haberi yayınladığı video ile açıkladı. Önleyici kemoterapi gördüğünü vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mart 2024 Güncelleme 23 Mart 2024, 07:02
Galler Prensesi Kate Middleton ortaya çıktı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Birleşik Krallık tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, X hesabından video paylaştı. Videoda sağlık durumunu bizzat kendisi anlattı. Kate, geçen ocak ayında karın ameliyatının başarılı geçtiğini ve başlangıçta durumunun kanserli olmadığının düşünüldüğünü söyledi.

Ancak ameliyattan sonra yapılan testlerde kanser olduğunun anlaşıldığını belirten Galler Prensesi, "Bu elbette büyük şok oldu, William ve ben genç ailemizin iyiliği için bunu özel olarak ele almak ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. Middleton, eşi Prens William'ın yanında olmasını "büyük rahatlık ve güvence kaynağı" olarak tanımladı.

UMUDU KAYBETMEYİN
3 çocuk annesi 42 yaşındaki Middleton, "Hangi biçimde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes lütfen inancını ve umudunu kaybetmesin" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Moskova’da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bomba iddia: ABD ve İngiltere önceden biliyordu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Murat Kurum’un neden İBB Başkanı seçilmesi gerektiğini anlattı!
Yaban Çiçekleri geliyor
Adım adım zirveye: Muslera kendi yaş kategorisinde en çok kazanan 7. oyuncu
Canan Kaftancıoğlu ’para kuleleri skandalında ifade verdi: Ekrem İmamoğlu’nun müdürü Tuncay Yılmaz’ın orada ne işi var? Vergi kaçırdık itirafı
CHP’li İBB’den skandal! Ramazan etkinliğinde LGBT destekçisi Gaye Su Akyol’a konser verdirildi
Macaristan 1-0 Türkiye MAÇ SONUCU - ÖZET
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e darbe tepkisi: Özgür efendi milletten özür dile | ÇANKIRI MİTİNGİ
Galler Prensesi Kate Middleton çektiği video ile ortaya çıktı | İngiltere’yi sarsan haberi kendisi duyurdu! Bunca zaman neredeydi?
Hatay’da seçimi kaybedeceğini anlayan CHP’li Lütfü Savaş’tan mağduriyet tiyatrosu! Sahneden itildi fondaş itiraf etti: Psikiyatrik tedavi görüyor
Başkan Erdoğan’dan Karabük’te önemli açıklamalar! Çalışanlara ve emeklilere net mesaj: Boynumuzun borcudur
CHP’li Tunç Soyer’den DEM itirafı: Gönül bağım var | Burcu Köksal’ı hedef aldı: Doğru bulmuyorum
Paradan kulede Ekrem İmamoğlu’nu aklayan CHP fondaşı İsmail Saymaz’ın amcasının oğlu Mevlana Saymaz İBB’de işe alındı
CHP’de paradan kule ’Eko’sistemi! İmamoğlu’nun müdürü Tuncay Yılmaz yine başrolde: Yerde sürüklenen içi para dolu ikinci valiz
5 SORUDA YENİ PROMOSYON | Zamlı promosyonlar nasıl alınacak? Özel bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı?
SON DAKİKA