Fatih’te döviz ofisindeki kanlı saldırıda yeni detaylar: 1,9 milyon sahte dolar ve eski husumet izi
İstanbul Fatih’te iki kardeşin hayatını kaybettiği silahlı olayla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. İlk etapta karşılıklı çatışma olarak değerlendirilen olayın, ofise gelen gruba yönelik silahlı saldırı olduğu üzerinde durulurken, iş yerinde bulunan 1 milyon 900 bin sahte dolar da soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline geldi. Şüpheli iş yeri sahibi Kemal E. ile öldürülen kardeşlerin babasının geçmişte aynı cezaevinde kaldıkları da tespit edildi.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Fatih Nuruosmaniye Mahallesi'nde döviz ve altın bozdurmak amacıyla kullanılan bir ofiste meydana geldi. Ofisten peş peşe silah seslerinin yükselmesinin ardından içeride bulunan bazı kişilerin pencereden tenteye atlayarak kaçtıkları belirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler ofise girdiklerinde Adnan Aksoy (30) ile kardeşi Kadir Aksoy'u (27) silahla vurulmuş halde buldu. Aksoy kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay sırasında yaralanan E.A. (19) ile B.S. (33) sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
ÇATIŞMA DEĞİL KURŞUN YAĞMURU
Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri kısa sürede 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları sürerken olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin yeni bulgulara ulaşıldı. Polisin yaptığı incelemelerde, taraflar arasında karşılıklı bir silahlı çatışma yaşanmadığı değerlendirildi.
İddiaya göre iş yeri sahibi Kemal E. ve yanındakiler ile ofise gelen Aksoy kardeşler ve beraberlerindeki kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Kemal E. ve yanındakilerin karşı gruba ateş açtıkları değerlendiriliyor.
HUSUMETİN UCU YILLAR ÖNCESİNE UZANDI
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturmasında olayın geçmişine ilişkin dikkat çeken bir bağlantıya da ulaşıldı. Kemal E. ile hayatını kaybeden Adnan ve Kadir Aksoy'un babasının daha önce bir dolandırıcılık olayı nedeniyle gözaltına alındıkları belirlendi. İki ismin söz konusu süreçte aynı cezaevinde kaldıkları da tespit edildi. Polis, geçmişe dayanan bu ilişkinin silahlı olayla bağlantısı bulunup bulunmadığını araştırıyor.
DOLAPTAN 1 MİLYON 900 BİN SAHTE DOLAR ÇIKTI
Olay yerinde gerçekleştirilen aramalarda ise soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bir başka bulguya ulaşıldı. Ofiste bulunan bir dolabın içerisinde 1 milyon 900 bin sahte dolar ele geçirildi. Polis ekipleri sahte dolarları incelemeye alırken, paraların silahlı saldırıyla bağlantılı olup olmadığı da araştırılmaya başlandı. Soruşturma kapsamında sahte paraların ofise nasıl getirildiği, kime ait olduğu ve olayın taraflarıyla bağlantısı mercek altına alındı.
KAMERA KAYITLARINI SİLMEYE ÇALIŞMIŞ
Polisin incelemelerinde iş yeri sahibi Kemal E.'nin olayın ardından ofisin güvenlik kamera görüntülerini silmeye çalıştığı da tespit edildi. Bazı görüntülerin silindiğini belirleyen ekipler, hard disk üzerinde çalışma yaptı. Silinen görüntülerin kurtarıldığı ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından incelemeye alındığı öğrenildi. Kamera kayıtlarının saldırının nasıl başladığını ve olay sırasında kimlerin hangi konumda bulunduğunu ortaya koyması bekleniyor.
SİLAHI DENİZE ATTILAR
Soruşturmanın bir diğer önemli izi ise Kumkapı'da bulundu. Şüphelilerin olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlardan birini olayın ardından denize attıkları belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu silah denizden çıkarıldı. Ele geçirilen silah, olayda kullanılıp kullanılmadığının kesin olarak belirlenmesi amacıyla kriminal incelemeye gönderildi.
10 ŞÜPHELİ SORGUDA
Olayla bağlantılı iki gruptan toplam 10 kişinin gözaltındaki işlemleri sürüyor. Yetkililer, gözaltındaki şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğunu belirtirken, olayın arka planının ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Polis; eski husumet, sahte para, silinen kamera kayıtları ve denizden çıkarılan silah arasındaki bağlantıları araştırıyor. Fatih'te iki kardeşin hayatını kaybettiği kanlı olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.