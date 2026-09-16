DOLAPTAN 1 MİLYON 900 BİN SAHTE DOLAR ÇIKTI Olay yerinde gerçekleştirilen aramalarda ise soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bir başka bulguya ulaşıldı. Ofiste bulunan bir dolabın içerisinde 1 milyon 900 bin sahte dolar ele geçirildi. Polis ekipleri sahte dolarları incelemeye alırken, paraların silahlı saldırıyla bağlantılı olup olmadığı da araştırılmaya başlandı. Soruşturma kapsamında sahte paraların ofise nasıl getirildiği, kime ait olduğu ve olayın taraflarıyla bağlantısı mercek altına alındı.

KAMERA KAYITLARINI SİLMEYE ÇALIŞMIŞ Polisin incelemelerinde iş yeri sahibi Kemal E.'nin olayın ardından ofisin güvenlik kamera görüntülerini silmeye çalıştığı da tespit edildi. Bazı görüntülerin silindiğini belirleyen ekipler, hard disk üzerinde çalışma yaptı. Silinen görüntülerin kurtarıldığı ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından incelemeye alındığı öğrenildi. Kamera kayıtlarının saldırının nasıl başladığını ve olay sırasında kimlerin hangi konumda bulunduğunu ortaya koyması bekleniyor.