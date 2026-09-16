Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Ayari'nin transferi için ocak ayı öncesinde temaslara başlamayı planlıyor. Haberde Brighton'ın da oyuncudan bonservis geliri elde edebilmek adına devre arasında gelecek tekliflere sıcak bakabileceği iddia edildi. İsveçli orta sahanın piyasa değeri 40 milyon euro.

22 yaşındaki İsveçli futbolcu, sarı-lacivertlilerin ocak ayı transfer planında öne çıkan isimlerden biri oldu.

ÇİFT YÖNLÜ ORTA SAHA

Ocak 2023'te Brighton'a transfer olan Yasin Ayari, İngiliz ekibinin kadrosuna katıldıktan sonra Coventry City ve Blackburn Rovers'ta kiralık olarak forma giydi. Daha sonra Brighton'a dönen İsveçli futbolcu, İngiliz ekibinde toplam 80 resmi karşılaşmada görev yaptı. Ayari bu maçlarda 7 gol atarken 4 kez de asist yaptı. Orta sahanın merkezinde görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, 8 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. İsveç Milli Takımı'nda da forma giyen Ayari'nin adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı.