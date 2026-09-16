Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Yeni yıldız Ada'dan
Ocak ayında orta sahasını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin transfer gündemine Brighton forması giyen Yasin Ayari girdi. Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 22 yaşındaki İsveçli futbolcu için ocak ayı öncesinde temaslara başlamayı planlıyor.
Devre arasında kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler özellikle orta sahada çift yönlü görev yapabilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda listenin ön sıralarına Brighton'da forma giyen Yasin Ayari girdi.
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Ayari'nin transferi için ocak ayı öncesinde temaslara başlamayı planlıyor. Haberde Brighton'ın da oyuncudan bonservis geliri elde edebilmek adına devre arasında gelecek tekliflere sıcak bakabileceği iddia edildi. İsveçli orta sahanın piyasa değeri 40 milyon euro.
ÇİFT YÖNLÜ ORTA SAHA
Ocak 2023'te Brighton'a transfer olan Yasin Ayari, İngiliz ekibinin kadrosuna katıldıktan sonra Coventry City ve Blackburn Rovers'ta kiralık olarak forma giydi. Daha sonra Brighton'a dönen İsveçli futbolcu, İngiliz ekibinde toplam 80 resmi karşılaşmada görev yaptı. Ayari bu maçlarda 7 gol atarken 4 kez de asist yaptı. Orta sahanın merkezinde görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, 8 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. İsveç Milli Takımı'nda da forma giyen Ayari'nin adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı.
FERDİ KADIOĞLU İLE AYNI TAKIMDA
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Yasin Ayari, Brighton'da eski sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile birlikte forma giyiyor. Ferdi Kadıoğlu, Ağustos 2024'te Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olmuştu. İki futbolcu yaklaşık 2 yıldır İngiliz ekibinin kadrosunda birlikte yer alıyor.
YABANCI KURALINA UYGUN
6 Ekim 2003 doğumlu Yasin Ayari, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanan yabancı oyuncu kuralındaki yaş kriterini karşılıyor. TFF düzenlemesine göre A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu oyunculardan en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olması gerekiyor. Ayari de doğum tarihi nedeniyle bu kriter kapsamında değerlendirilebiliyor. Bu durum, Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu planlamasında İsveçli orta saha için önemli bir avantaj oluşturuyor.
DÜNYA KUPASI'NDA 2 GOL
Yasin Ayari, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı. İsveç'in son 32 turuna kadar ilerlediği turnuvada 4 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Ayari, 2 kez fileleri havalandırdı.
BU SEZON 5 MAÇTA 1 GOL
Ayari, 2026-2027 sezonunda Brighton formasıyla 5 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti. Premier Lig'de 3 maça çıkan İsveçli orta saha, Konferans Ligi elemelerinde de 2 karşılaşmada forma giydi. Toplam 424 dakika sahada kalan Ayari'nin Brighton kariyerindeki bilançosu ise 80 maçta 7 gol ve 4 asist.