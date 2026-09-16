İran saldırılarının ardından ABD üsleri

UÇAKLAR KÖMÜRE DÖNMÜŞ

Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde çekilen bir fotoğraf, dört motorlu bir Boeing E-3 Sentry uçağının arka kısmına isabet eden doğrudan bir vuruşu gösteriyor. Uçağın kuyruğunun, havada istihbarat toplamak için hayati önem taşıyan dönen bir radarı da barındıran ve neredeyse kömüre dönmüş gövdesinden kopmuş durumda olduğu görülüyor.

Üssün diğer bölgelerinde çekilen fotoğraflar ise içleri boşaltılmış binaları ve kışlaları gözler önüne seriyor.