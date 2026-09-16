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İran saldırılarından sonra ABD üslerinde büyük hasar: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Amerikan askerleri "Gözlerimiz kapalı yumruk yiyoruz" dedi

ABD medyasında yer alan özel haber ve fotoğraflara göre, İran'ın Orta Doğu'daki birden fazla ABD üssüne düzenlediği füze ve İHA saldırıları binalarda, araçlarda ve aralarında yaklaşık 60 uçağın da bulunduğu askeri teçhizatta milyarlarca dolarlık ağır hasara yol açtı. Pentagon'un resmi raporlarına da yansıyan yıkım karşısında ismini vermek istemeyen aktif görevdeki askerler, üslerin savunulamadığını ve kamuoyuna bilginin eksik aktarıldığını belirterek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

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İran saldırılarından sonra ABD üslerinde büyük hasar: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Amerikan askerleri "Gözlerimiz kapalı yumruk yiyoruz" dedi

ABD basını yeni fotoğraflar ile İran füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ABD üslerinde yol açtığı yaygın hasarı gözler önüne serdi.

İran saldırılarının ardından ABD üsleri. Fotoğraflar CBS News'tan alınmıştır.İran saldırılarının ardından ABD üsleri. Fotoğraflar CBS News'tan alınmıştır.

ABD ÜSLERİNDE BÜYÜK HASAR

CBS News tarafından özel olarak elde edilen yeni fotoğraflar, Orta Doğu'daki birden fazla ABD mevziinde İran füze ve İHA saldırıları sonucunda binalarda ve araçlarda meydana gelen yaygın hasar ile yıkımı ilk kez gün yüzüne çıkardı.

Görüntüler, ordudaki katı medya kısıtlamaları nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen aktif görevdeki askerler tarafından CBS News ile paylaşıldı.

İran saldırılarının ardından ABD üsleriİran saldırılarının ardından ABD üsleri

"GÖZLERİMİZ KAPALI YUMRUK YİYORUZ"

Görev yerindeki bir asker CBS News'e yaptığı açıklamada, "Bu, üslerimizde Amerikan kamuoyuna aktarılmamış büyük bir hasar. Gözlerimiz kapalı bir şekilde resmen yumruk yiyoruz." şeklinde konuştu.

İran saldırılarının ardından ABD üsleriİran saldırılarının ardından ABD üsleri

UÇAKLAR KÖMÜRE DÖNMÜŞ

Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde çekilen bir fotoğraf, dört motorlu bir Boeing E-3 Sentry uçağının arka kısmına isabet eden doğrudan bir vuruşu gösteriyor. Uçağın kuyruğunun, havada istihbarat toplamak için hayati önem taşıyan dönen bir radarı da barındıran ve neredeyse kömüre dönmüş gövdesinden kopmuş durumda olduğu görülüyor.

Üssün diğer bölgelerinde çekilen fotoğraflar ise içleri boşaltılmış binaları ve kışlaları gözler önüne seriyor.

İran saldırılarının ardından ABD üsleriİran saldırılarının ardından ABD üsleri

KUVEYT'TE DE MANZARA AYNI

Benzer manzaralar, ABD Kara Kuvvetleri'ne ait kara birlikleri, zırhlı araçlar ve bazı uçaklar için önemli bir konuşlanma alanı olan ve Kuveyt Şehri'nin kuzeybatısındaki uzak bir çöl bölgesinde yer alan Kuveyt'teki Camp Buehring'de de kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı genel denetçisi bu hafta İran'daki savaşa ilişkin, yaklaşık 60 uçak dahil olmak üzere 3,7 milyar dolara varan "ekipman kayıplarını" ortaya koyan yeni bir rapor yayımladı. Kongre'ye sunulan zorunlu raporda genel denetçi, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün'deki ABD üslerinde İran saldırıları rapor ettiğini belirtti.

İran saldırılarının ardından ABD üsleriİran saldırılarının ardından ABD üsleri

CBS News'a göre Pentagon, yorum talebine yanıt vermedi.

Görevli asker, Kuveyt'teki Şuaibe Limanı'nda altı ABD askerinin öldüğü 1 Mart saldırısının ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından kullanılan ifadeye atıfta bulunarak "Bunlar içeri sızan küçük gruplar değil. Bu üsleri savunmuyoruz. Sadece yok edilişlerini izliyoruz." dedi.

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İran saldırılarından sonra ABD üslerinde büyük hasar: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Amerikan askerleri "Gözlerimiz kapalı yumruk yiyoruz" dedi-7 İran saldırılarından sonra ABD üslerinde büyük hasar: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Amerikan askerleri "Gözlerimiz kapalı yumruk yiyoruz" dedi-8 İran saldırılarından sonra ABD üslerinde büyük hasar: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Amerikan askerleri "Gözlerimiz kapalı yumruk yiyoruz" dedi-9
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