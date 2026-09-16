Galatasaray'ın bitmeyen aşkı: Can Uzun! Yeni gelişmeler var
Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider tamamlayan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, yaz döneminde kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Can Uzun'u yeniden gündemine aldı.
Galatasaray'da sezonun ilk bölümünde saha içindeki yarış devam ederken transfer çalışmaları da hız kazandı.
Sarı-kırmızılı yönetim, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Can Uzun için ocak ayında yeniden girişimde bulunmayı planlıyor.
20 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt'taki performansı ise Galatasaray'ın ilgisini güçlendiren önemli faktörlerden biri oldu.
OCAK AYINDA TEMAS KURULMASI PLANLANIYOR
Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde Can Uzun'un durumunu yakından takip edecek.
Sarı-kırmızılıların, milli futbolcu için ocak ayında temaslara başlamayı hedeflediği ve genç oyuncuyu transfer listesinin üst sıralarında tuttuğu belirtiliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un da Can Uzun'u beğendiği ve oyuncunun oyun yapısının Galatasaray'ın hücum anlayışına uygun olduğu değerlendiriliyor.
Sarı-kırmızılı ekip, üst üste beşinci şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCUNUN PERFORMANSI
Can Uzun'un farklı hücum bölgelerinde görev yapabilmesi, Galatasaray'ın ilgisindeki önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.
Asıl mevkisi 10 numara olan genç futbolcu, ihtiyaç halinde forvet ile sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.
Uzun, bu sezon Eintracht Frankfurt'un ilk 4 resmi maçında 10 numara ve sol kanat pozisyonlarında görev aldı.
KARİYERİNİN EN İYİ BAŞLANGICI
20 yaşındaki futbolcu, Frankfurt'taki performansıyla kariyerinin en üretken sezon başlangıçlarından birine imza attı.
İlk 4 resmi maçta yakaladığı 4 gol ve 3 asistlik istatistik, Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki planlarında Can Uzun'u üst sıralara taşıdı.