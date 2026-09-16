

ÇOK YÖNLÜ HÜCUMCUNUN PERFORMANSI

Can Uzun'un farklı hücum bölgelerinde görev yapabilmesi, Galatasaray'ın ilgisindeki önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Asıl mevkisi 10 numara olan genç futbolcu, ihtiyaç halinde forvet ile sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.

Uzun, bu sezon Eintracht Frankfurt'un ilk 4 resmi maçında 10 numara ve sol kanat pozisyonlarında görev aldı.