Ali Mahir Başarır (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

İki ismin selamlaşmaması, eski yol arkadaşlarının arasındaki kopuşun boyutunu ortaya koydu.

Kılıçdaroğlu ve Özel

ÖZEL-KILIÇDAROĞLU TOKALAŞMASI OLAY OLMUŞTU



1 Eylül günü Adli Yıl Açılış Töreni'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile tebessüm ederek el sıkışan Özgür Özel, "Ekremci" ekibin hedefi oldu. Yükselen tepkilerin ardından 3 Eylül'de katıldığı canlı yayında sessizliğini bozan Özel, "80 yaşında adam gelmiş, elini uzatmış. Bir selamı almamak benim tabiatımda değil." diyerek o anı savundu. Kılıçdaroğlu'na kapıları tamamen kapattığını vurgulayan Özel, "Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmadı." ifadelerini kullandı.