CHP-Yeni Parti hattında selam kesildi! Ali Mahir Başarır ile Sevda Erdan Kılıç'tan olay hareket
Özgür Özel’in Cumhuriyet Halk Partisi’ni bölerek Yeni Parti'yi kurmasının ardından tavan yapan kriz Meclis koridorlarına taşındı. Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, birbirlerinin yüzüne bakmadan yollarına devam etti. İki ismin selamlaşmaması, eski yol arkadaşlarının arasındaki kopuşun boyutunu ortaya koydu.
CHP ile Yeni Parti arasındaki kriz, Meclis koridorlarına taşındı.
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde başlattığı tasfiye dalgası, partide büyük bir kopuşu tetikledi. Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz'da CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili ile CHP yönetimi arasındaki bağlar tamamen koptu.
Tarafların birbirini ağır ifadelerle hedef aldığı bu süreçte gerilim, temsilcilerin yüz yüze geldiği anlarda doğrudan dışarı yansıdı.
SELAM BİLE YOK
Siyasi ayrışma, TBMM çatısı altında selamın dahi kesilmesine neden oldu.
Meclis basın koridorunda karşılaşan Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, birbirlerini görmezden gelerek yollarına devam etti.
İki ismin selamlaşmaması, eski yol arkadaşlarının arasındaki kopuşun boyutunu ortaya koydu.
ÖZEL-KILIÇDAROĞLU TOKALAŞMASI OLAY OLMUŞTU
1 Eylül günü Adli Yıl Açılış Töreni'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile tebessüm ederek el sıkışan Özgür Özel, "Ekremci" ekibin hedefi oldu. Yükselen tepkilerin ardından 3 Eylül'de katıldığı canlı yayında sessizliğini bozan Özel, "80 yaşında adam gelmiş, elini uzatmış. Bir selamı almamak benim tabiatımda değil." diyerek o anı savundu. Kılıçdaroğlu'na kapıları tamamen kapattığını vurgulayan Özel, "Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmadı." ifadelerini kullandı.
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