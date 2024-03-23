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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 23 Mart 2024, 10:42 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024, 10:42

Galler Prensesi Kate Middleton ortaya çıktı: ''Kansere yakalandım!''

Kayıp Prenses Kate Middleton, nihayet ortaya çıktı. Kötü haberi yayınladığı video ile açıkladı. Önleyici kemoterapi gördüğünü vurguladı.

Birleşik Krallık tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, X hesabından video paylaştı. Videoda sağlık durumunu bizzat kendisi anlattı. Kate, geçen ocak ayında karın ameliyatının başarılı geçtiğini ve başlangıçta durumunun kanserli olmadığının düşünüldüğünü söyledi.

Ancak ameliyattan sonra yapılan testlerde kanser olduğunun anlaşıldığını belirten Galler Prensesi, "Bu elbette büyük şok oldu, William ve ben genç ailemizin iyiliği için bunu özel olarak ele almak ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. Middleton, eşi Prens William'ın yanında olmasını "büyük rahatlık ve güvence kaynağı" olarak tanımladı.

UMUDU KAYBETMEYİN
3 çocuk annesi 42 yaşındaki Middleton, "Hangi biçimde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes lütfen inancını ve umudunu kaybetmesin" diye konuştu.

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