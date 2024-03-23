Bu hiç hesapta yoktu!

Ünlü manken ve oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada "Pucca" adıyla tanınan Selen Pınar Işık'ın yaşadığı kiralık ev tartışmasına dahil olan Ünsal, geçmişte yaşadığı problemleri anlatmıştı. Ünsal, eski kiracısı Pucca'nın evini mahvettiğini söylemişti.

"NASILSA BAKMADAN ÖDER"

Bu olayın ardından çok geçmeden Tuba Ünsan, adeta belayı bir kez daha kendisine çekti. Ünsal geçtiğimiz akşam Sarıyer'de yeni taşındığı eve komşu olan bir restorana çocukları ve iki çalışanıyla iftara gitti. Ana yemek sonrası gelen hesap karşısında şoke olan Ünsal, şaşkınlığını dile getirdi. Gelen hesaba çok sinirlenen oyuncu şu açıklamayı yaptı: "Öyle bir hesap getirdiler ki! Geçirmişler de geçirmişler. Ben kişi başı 5 salata söylemiyorum. 'Nasılsa bakmadan öder' diye düşündüler herhalde. Sonra arka masada fosur fosur sigara içtiler. Uyarınca da terbiyesizlikleri arttı da artı."