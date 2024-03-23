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20 milyon Euro'luk kriz kapıda: Kartal'ın vedalaşmayı düşündüğü 8 isim yönetime zorluk çıkaracak

Beşiktaş, sezon sonu kulübe maaliyetleri 20 milyon Euro’yu geçen Amartey, Colley, Svensson, Rosier. Onana, Chamberlain, Rebic ve Aboubakar ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Ancak bu isimler kontratlarını bırakmak istemiyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mart 2024 Güncelleme 23 Mart 2024, 07:02
20 milyon Euro’luk kriz kapıda: Kartal’ın vedalaşmayı düşündüğü 8 isim yönetime zorluk çıkaracak

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Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ta yönetim bir yandan da takımdan ayrılacak isimler konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Takıma olan maaliyetleri yaklaşık 20.6 milyon Euro'yu bulan Amartey, Colley, Svensson, Rosier. Onana, Chamberlain, Rebic ve Aboubakar ile yollarını ayırmayı hedefleyen Siyah-Beyazlı yönetimin beklemediği bir tavır ile karşılaştığı öğrenildi.

EN ÇOK KAZANAN ABOUBAKAR
İsmi geçen oyuncuların yönetime burada aldıkları ücreti başka takımda kazanamayacaklarını belirtip sözleşmeleri sona erene kadar takımda kalmak istediklerini söyledikleri ifade edildi.

Oyuncularla yaptığı görüşmede istediği cevapları alamayan yönetimin bu isimleri takımdan nasıl göndereceği de merak konusu. Siyah-Beyazlılar'da 3.1 milyon Euro' ile en fazla yıllık ücreti Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar kazanırken onu 2,5 milyon Euro'luk ücretleriyle İngiliz orta saha Alex Oxlade- Chamberlain ve Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic takip ediyor.

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