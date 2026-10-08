Pentagon'dan CENTCOM'a talimat! ABD'de İran savaşı hazırlığı
ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Pentagon'un CENTCOM’a büyük çaplı saldırılar için hazırlık talimatı verdiği ve Donald Trump’ın ara seçimler öncesi olası bir İran saldırısını değerlendirdiği bildirildi. Bu hamlenin enerji ve nükleer hedefleri kapsayan yoğun bir bombardımanı içerebileceği belirtiliyor.
ABD-İran hattında tansiyon yeniden yükselirken Donald Trump'ın İran saldırılarına karşı orduya hazır olma emri verdiği ortaya çıktı.
PENTAGON'DAN CENTCOM'A TALİMAT
Washington kulisleriyle bilinen Axios muhabiri Barak Ravid, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Pentagon'un birkaç gün önce ABD Merkez Komutanlığına (CENTCOM), İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına yeniden başlama hazırlıklarını tamamlaması talimatını verdiğini yazdı.
İRAN'A YENİDEN SALDIRI PLANI
Ravid'in atıf yaptığı kaynaklara göre büyük çaplı saldırılar yeniden başlarsa İran'ın enerji, altyapı ve nükleer hedeflerine yönelik yoğun bombardımanlar bekleniyor.
Axios'a göre önümüzdeki üç ila dört hafta içinde savaşın yeniden başlaması, kısmen petrol fiyatlarının buna tepki olarak artabilmesi nedeniyle ara seçimleri etkileyebilir.
Bir Pentagon yetkilisi Axios'a yaptığı açıklamada, "Bakanlığın görevi Başkana askeri seçenekler geliştirmek ve sunmaktır." dedi.
Beyaz Saray yetkilisi ise Trump'ın her zaman tüm seçeneklere sahip olduğunu söyledi ve "ABD Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve çökmekte olan İran ekonomisiyle çok güçlü bir konumda. İran ağır bir darbe aldı ve işler iki yoldan biriyle ilerleyecek. Ya kolay yoldan ya da zor yoldan. Başkan Trump tüm kartları elinde tutuyor ve Birleşik Devletler için en iyisi neyse onu yapacak." şeklinde konuştu.
TRUMP'IN AMACI ARA SEÇİM ÖNCESİ SEÇMEN DESTEĞİ
The Atlantic dergisinin çarşamba günü yayımlanan özel haberine göre Trump, savaşta ilerlemeyi göstermek ve benzin/akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla ara seçimlerden önce İran'a saldırı düzenlemeyi planlıyor.
CAMP DAVID'DE UZUN TOPLANTI
Trump'ın ulusal güvenlik ekibi cuma günü savaşı ve diğer konuları görüşmek üzere Camp David'de birkaç saat süren bir toplantı düzenledi.
Axios'a konuşan bir İsrailli yetkili, toplantının bir kısmının İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarının yeniden başlatılmasına odaklandığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio toplantının ardından yaptığı açıklamada görüşmenin "uzun vadeli" dış politika planlamasına odaklandığını söyledi.
Bir diğer İsrailli yetkili ise "İran'da olası büyük çaplı muharebe operasyonlarının yeniden başlamasına dair tartışmalar arttı. Seçimlerden önce gerçekleşme ihtimali yüksek değil ancak bunu göz ardı etmiyoruz. Ara seçimlerden sonra gerçekleşme ihtimali önemli ölçüde artıyor." dedi.
İSRAİL DE Mİ KATILACAK?
Trump çarşamba günü Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Axios, haftalardır neredeyse hiç görüşmeyen ikilinin birkaç gün içindeki ikinci görüşmesi olduğuna dikkat çekti. Bir ABD yetkilisi Trump ve Netanyahu'nun 7 Ekim hakkında konuştuğunu belirtti.
İsrailli bir yetkili ise telefon görüşmesinin, Netanyahu'nun İran hakkında ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantının ardından gerçekleştiğini söyledi. Netanyahu ayrıca pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmüştü.
Axios, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının yeniden başlaması durumunda İsrail ordusunun da saldırılara katılacağını belirtti.