Trump ve Netanyahu. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

İSRAİL DE Mİ KATILACAK?

Trump çarşamba günü Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Axios, haftalardır neredeyse hiç görüşmeyen ikilinin birkaç gün içindeki ikinci görüşmesi olduğuna dikkat çekti. Bir ABD yetkilisi Trump ve Netanyahu'nun 7 Ekim hakkında konuştuğunu belirtti.

İsrailli bir yetkili ise telefon görüşmesinin, Netanyahu'nun İran hakkında ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantının ardından gerçekleştiğini söyledi. Netanyahu ayrıca pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmüştü.

Axios, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının yeniden başlaması durumunda İsrail ordusunun da saldırılara katılacağını belirtti.

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