100 bin konut çürüyor! Süleyman Çetinsaya İstanbul’da bitmemiş inşaatlara müdahale edilmesini istedi

6 Şubat depremi sonrasında daha çok gündeme gelmeye başlayan kentsel dönüşüm başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye için acil bir ihtiyaç olarak görülüyor. Sektörün en deneyimli isimlerinden Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ile gündemdeki konuları konuşma fırsatı bulduk.

İstanbul'da tamamlanmamış 100 bin konut olduğunu belirten Çetinsaya, "Yüzde 90'ı tamamlanmış o inşaatlar çürüyor. Bunu yapanlar belli. 'Parayı aldın, insanları yüzüstü bıraktın. O parayı ne yaptın' diye devletin sorması gerekiyor. Onlar sektöre zarar veriyor. Adı müteahhit oluyor ve güveni zedeliyorlar" şeklinde konuştu.

Çetinsaya, bu inşaatların sektördeki firmalarca da bitirilebileceği bir çözüm bulunabileceğini belirtti. İstanbul özelinde, arsa bedelinin inşaat maliyetinin yüzde 50'sini bulması sebebiyle büyük bir sıkıntı yaşandığını söyleyen Çetinsaya, arsa bedeli düştükçe konutun daha ulaşılabilir olacağını ifade etti. Süleyman Çetinsaya, şu noktaların altını çizdi: "Evet, İstanbul'a 600 bin konut yapılması şart. İstanbul'un en değerli yerleri devlet arazisi olmasına rağmen hepsi işgal altında. Elektrik, su gitmiş. Bedel ödemeden çıkaramıyorsunuz. Bu nedenle kentsel dönüşüm çıkmaza giriyor." Arazi sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Çetinsaya, "Kentsel dönüşüm için hak sahibi ile konuşmaya başladığınızda kapıyı yüzde 50'den açıyorlar. Yüzde 40'tan aşağı kat karşılığını kabul eden çıkmıyor. Avrupa ve ABD'de arsa maliyeti toplam inşaat maliyetinin yüzde 20'si kadar. Devlet bu sorunu çözüp arsa üretimine katkı sağlarsa konut fiyatı düşer. Hazine arazilerinin daha hızlı açılması gerekiyor" diye konuştu.



AİDAT ÇÖZÜLMELİ

Site aidatlarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Çetinsaya, "Ben sitede oturum başladığında 3 yıl boyunca yöneticilik yapıyorum. Gayet makul aidatlarla. 3 yılın sonrasında devrediyorum" dedi. Site yönetimleri için düzenlemenin şart olduğunu söyleyen Çetinsaya, "Sözde satın almalar yapıyorlar ve gerekenin kat kat üzerinde bedeller talep ediyorlar. Kat malikleri kanunu aracılığıyla devlet buna bir dur demeli, aidat sorununa devlet el koymalı" şeklinde konuştu.