PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

100 bin konut çürüyor! Süleyman Çetinsaya İstanbul'da bitmemiş inşaatlara müdahale edilmesini istedi

Artaş Başkanı Çetinsaya İstanbul’da yarım kalmış 100 bin konut inşaatının atıl durumdan ve çürümekten kurtarılması gerektiğini söyledi.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mart 2024 Güncelleme 23 Mart 2024, 07:02
100 bin konut çürüyor! Süleyman Çetinsaya İstanbul’da bitmemiş inşaatlara müdahale edilmesini istedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

6 Şubat depremi sonrasında daha çok gündeme gelmeye başlayan kentsel dönüşüm başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye için acil bir ihtiyaç olarak görülüyor. Sektörün en deneyimli isimlerinden Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ile gündemdeki konuları konuşma fırsatı bulduk.

İstanbul'da tamamlanmamış 100 bin konut olduğunu belirten Çetinsaya, "Yüzde 90'ı tamamlanmış o inşaatlar çürüyor. Bunu yapanlar belli. 'Parayı aldın, insanları yüzüstü bıraktın. O parayı ne yaptın' diye devletin sorması gerekiyor. Onlar sektöre zarar veriyor. Adı müteahhit oluyor ve güveni zedeliyorlar" şeklinde konuştu.

Çetinsaya, bu inşaatların sektördeki firmalarca da bitirilebileceği bir çözüm bulunabileceğini belirtti. İstanbul özelinde, arsa bedelinin inşaat maliyetinin yüzde 50'sini bulması sebebiyle büyük bir sıkıntı yaşandığını söyleyen Çetinsaya, arsa bedeli düştükçe konutun daha ulaşılabilir olacağını ifade etti. Süleyman Çetinsaya, şu noktaların altını çizdi: "Evet, İstanbul'a 600 bin konut yapılması şart. İstanbul'un en değerli yerleri devlet arazisi olmasına rağmen hepsi işgal altında. Elektrik, su gitmiş. Bedel ödemeden çıkaramıyorsunuz. Bu nedenle kentsel dönüşüm çıkmaza giriyor." Arazi sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Çetinsaya, "Kentsel dönüşüm için hak sahibi ile konuşmaya başladığınızda kapıyı yüzde 50'den açıyorlar. Yüzde 40'tan aşağı kat karşılığını kabul eden çıkmıyor. Avrupa ve ABD'de arsa maliyeti toplam inşaat maliyetinin yüzde 20'si kadar. Devlet bu sorunu çözüp arsa üretimine katkı sağlarsa konut fiyatı düşer. Hazine arazilerinin daha hızlı açılması gerekiyor" diye konuştu.

AİDAT ÇÖZÜLMELİ
Site aidatlarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Çetinsaya, "Ben sitede oturum başladığında 3 yıl boyunca yöneticilik yapıyorum. Gayet makul aidatlarla. 3 yılın sonrasında devrediyorum" dedi. Site yönetimleri için düzenlemenin şart olduğunu söyleyen Çetinsaya, "Sözde satın almalar yapıyorlar ve gerekenin kat kat üzerinde bedeller talep ediyorlar. Kat malikleri kanunu aracılığıyla devlet buna bir dur demeli, aidat sorununa devlet el koymalı" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Moskova’da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bomba iddia: ABD ve İngiltere önceden biliyordu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Murat Kurum’un neden İBB Başkanı seçilmesi gerektiğini anlattı!
Yaban Çiçekleri geliyor
Adım adım zirveye: Muslera kendi yaş kategorisinde en çok kazanan 7. oyuncu
Canan Kaftancıoğlu ’para kuleleri skandalında ifade verdi: Ekrem İmamoğlu’nun müdürü Tuncay Yılmaz’ın orada ne işi var? Vergi kaçırdık itirafı
CHP’li İBB’den skandal! Ramazan etkinliğinde LGBT destekçisi Gaye Su Akyol’a konser verdirildi
Macaristan 1-0 Türkiye MAÇ SONUCU - ÖZET
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e darbe tepkisi: Özgür efendi milletten özür dile | ÇANKIRI MİTİNGİ
Galler Prensesi Kate Middleton çektiği video ile ortaya çıktı | İngiltere’yi sarsan haberi kendisi duyurdu! Bunca zaman neredeydi?
Hatay’da seçimi kaybedeceğini anlayan CHP’li Lütfü Savaş’tan mağduriyet tiyatrosu! Sahneden itildi fondaş itiraf etti: Psikiyatrik tedavi görüyor
Başkan Erdoğan’dan Karabük’te önemli açıklamalar! Çalışanlara ve emeklilere net mesaj: Boynumuzun borcudur
CHP’li Tunç Soyer’den DEM itirafı: Gönül bağım var | Burcu Köksal’ı hedef aldı: Doğru bulmuyorum
Paradan kulede Ekrem İmamoğlu’nu aklayan CHP fondaşı İsmail Saymaz’ın amcasının oğlu Mevlana Saymaz İBB’de işe alındı
CHP’de paradan kule ’Eko’sistemi! İmamoğlu’nun müdürü Tuncay Yılmaz yine başrolde: Yerde sürüklenen içi para dolu ikinci valiz
5 SORUDA YENİ PROMOSYON | Zamlı promosyonlar nasıl alınacak? Özel bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı?
SON DAKİKA