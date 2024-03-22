Yatırımcılar ’marka’ja aldı

Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, 2019 yılında kurduğu "Rare Beauty" kozmetik markasıyla büyük merak uyandırmıştı. Gomez, 2020 yılında ise kozmetik ürünlerini ABD, Kanada ve Meksika'da eş zamanlı olarak piyasaya sürmüştü. Kendi markasıyla dünya pazarına açılan Selana Gomez daha sonra Avrupa, Asya, Orta Doğu, Yeni Zelanda ve Avustralya'da online olarak satışlara başlamıştı. Kendi markasının reklam yüzü de olan Gomez, "Boyfriend" şarkısının video klibindeki makyajı da kendi markasının ürünleriyle yapmıştı.

PARA BASIYOR!

Sahibi olduğu "Rare" markasıyla geniş kitlelere ulaşan Gomez'in, sadece allık satışından yılda 100 milyon dolar gelir yaratması da baya gündem olmuştu. Gomez'in markası 2024 yılı itibarı ile zengin yatırımcıların da ilgisini çekti. Gomez de, kozmetik şirketi Rare Beauty için teklifleri değerlendirmek üzere danışmanlar tuttu. Selena Gomez'in büyütüp parlattığı markası için 2 milyar dolar istediği öne sürüldü.