Thomas Meunier olaylı maç hakkında konuştu: Nefsi müdafaa yok bu bir saldırı

Trabzonspor forması giyen Thomas Meunier, Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Belçikalı sağ bek, "İki takım arasında bir yolsuzluk geçmişi var. Anladığım kadarıyla Trabzonspor, şike yüzünden 2-3 şampiyonluğunu Fenerbahçe'ye kaptırmış. İki kulüp arasında bir nefret var" dedi.

Meunier, vatandaşı Batshuayi'nin tekmesiyle ilgili de "Muay-thai yapabildiğini göstermek istedi. Diğer Fenerbahçeli oyunculara ne olacağını bilmiyorum. 3 aydan 1 yıla kadar ceza alabileceğinden bahsediyoruz. Çünkü ortada bir nefsi müdafaa yok. Örneğin bir oyuncu, zaten güvenlik görevlisi tarafından yere yatırılmış bir taraftara yumruk atıyor" diye konuştu.

ARAYI TEK MAÇLA GEÇECEK

Yarın Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak olan Trabzonspor, milli maçlar arasında tek hazırlık maçı yapacak. Rakip daha sonra açıklanacak.