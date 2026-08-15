Diyarbakır’da nişan yolunda facia: 5 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, Muş’taki bir nişan törenine gitmek üzere yola çıkanların bulunduğu minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi olay yerinde, 3 kişi kaldırıldıkları hastanelerde olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. 3’ü ağır 11 yaralının tedavisi sürüyor.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Lice-Kulp kara yolunda ilerleyen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AFM 446 plakalı minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 11 KİŞİ YARALANDI
Ekiplerin yaptığı çalışmada minibüsteki 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 11 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
NİŞAN TÖRENİNE GİDİYORLARDI
Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a düzenlenecek bir nişan törenine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.
VALİLİKTEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Diyarbakır Valiliği de kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kazanın saat 09.00 sıralarında Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında meydana geldiği bildirildi.
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yaralı vatandaşlarımız hastanelere nakledilmiştir. Meydana gelen trafik kazasında, 2 vatandaşımız olay yerinde, 3 vatandaşımız ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetmiştir. 3'ü ağır olmak üzere 11 yaralı vatandaşımızın tedavileri ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
Kazayla ilgili inceleme ve tahkikat başlatıldı.