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Katil oğlu ile ABD'ye firar eden Eylem Tok hakkında yeni skandal! Vicdansız kadın 2 kez kaza yerine gitti

Türkiye’yi sarsan trafik kazasında her gün yeni bir skandal patlak verdi. Katil oğlu ile ABD’ye kaçan Eylem Tok’un kaza alanına iki defa gittiği belirlendi. Tok’un ‘Kazada ölen var mı?’ dediği, Aci’nin öldüğünü öğrenince de kaçtığı iddia edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mart 2024 Güncelleme 21 Mart 2024, 07:01
Katil oğlu ile ABD’ye firar eden Eylem Tok hakkında yeni skandal! Vicdansız kadın 2 kez kaza yerine gitti

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Doktor Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un yaptığı kaza, gündemin ilk sırasında yer almaya devam etti. Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan 16 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok'la birlikte önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtı. Vicdansız ana-oğul, ABD'nin New York kentinde ortaya çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi etrafa gülücükler attı. Kentin en lüks yerinde kaldığı ortaya çıktı.

TÜRKLER ABD'DE PEŞİNDE
Vicdansız anne-oğul ABD sokaklarında tur atarken, soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre firari Eylem Tok, kaza alanına iki defa gitti. İlk olarak oğlunu almak için kaza yerine ulaştı. Oğlunu alıp döndükten sonra kaza yerine ikinci kez gitti. Polislere ve görgü tanığına 'Kazada ölen var mı?' dediği vurgulandı. Oğuz Murat Aci'nin öldüğünü öğrenince de kaçtığı iddia edildi. Öte yandan New York'ta yaşayan Türkler, Eylem Tok ile oğlu Timur'u göz hapsine almak için adeta av başlattı. Türkler'in özellikle anne-oğulun hal ve hareketlerini fotoğraflayıp gündemde tutmak için çabaladıkları vurgulandı.

'KÖPEKLERE YEM EDERİM'
Özer Aci, Bülent Cihantimur ile görüşmesinin detaylarını anlattı. Aci, "Ne yüzle 5-6 kişi geliyorsunuz diye kınadım. 'Git çocuğunu, eski eşini al adalete teslim et, ondan sonra taziyeye mi geleceksin buyur gel' dedim" dedi. Kan parası iddialarıyla ilgili olarak, "Bana şu İstanbul'u bağışlasalar oğlum geri gelmeyecek. O insanın bir lokması benim boğazımdan geçmeyecektir" diye konuştu.

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