Avrupa, son yılların en geniş kapsamlı toplumsal huzursuzluk dalgalarından biriyle karşı karşıya. Fransa'da eğitim sistemine ve hayat pahalılığına tepki olarak başlayan gösteriler, İspanya ve Portekiz'de konut krizine, İtalya'da alım gücü kaybına, Arnavutluk'ta ise yolsuzluk ve işsizlik karşıtı protestolara dönüştü.

BORÇLANMA FAİZİ YÜZDE 4.86

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre protestoların ekonomik etkisinin en sert hissedildiği ülke Fransa oldu. Ülkede yaşanan olaylarda 2 bin 400'den fazla kişinin gözaltına alınması, yatırımcıların siyasi istikrara ilişkin endişelerini artırdı. Paris Borsası'nın CAC 40 endeksi yüzde 1.38 gerilerken, BNP Paribas, Société Générale ve Crédit Agricole hisselerinde kayıplar yüzde 2.2 ile yüzde 2.6 arasında gerçekleşti.

Avrupa’da hayat pahalılığı, konut krizi ve siyasi gerilimlere karşı protestolar büyüyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Tahvil piyasasında da satış baskısı güçlendi. Fransa'nın 10 yıllık devlet tahvili faizi yaklaşık 8 baz puan yükselerek yüzde 4.86 seviyesine ulaştı.

Aynı vadeli Alman tahviliyle arasındaki getiri farkı 145 baz puana çıktı. Bu gelişme, yatırımcıların Fransız kamu borcunu taşımak için daha yüksek risk primi talep ettiğini ortaya koydu.

Fransız hükümetinin 2027 bütçesinde 54 milyar euroluk tasarruf hedeflemesi, protestocuların daha yüksek ücret, emekli aylığı ve kamu harcaması talepleriyle çatışıyor. Bu tablo, hükümetin bütçe disiplinini sağlamasını zorlaştırırken 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi riskleri büyütüyor.