İki iş yerinde çalışanların işsizlik maaşı hesabı değişiyor! İŞKUR’dan yeni düzenleme hazırlığı
İki ayrı iş yerinde çalışan işçilerin işsizlik maaşı hesabı KDK'ya taşındı. KDK, 'Aritmetik ortalama değil, toplam kazanç dikkate alınmalı' dedi. İŞKUR da hesabı değiştirmek için çalışmalara başladı.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iki iş yerinde eş zamanlı çalışan işçinin işsizlik ödeneği hesabını değiştiriyor. İki ayrı işyerinde eş zamanlı çalışan bir işçi, her iki iş yerinden elde edilen prime esas kazançlar üzerinden SGK'ya prim bildirimi yapılmasına rağmen, işsizlik ödeneğinin toplam kazanç dikkate alınmaksızın aritmetik ortalamanın esas alınarak hesaplama yapılmasından şikayetçi oldu.
KDK'nın "düzeltilmeli" yönündeki tavsiye kararı sonrasında İŞKUR işçiye hakkını verirken, işsizlik ödeneği genelgesinde değişiklik için çalışma başlattı.
KDK'YA BAŞVURDU
Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş, işsizlik ödeneği hesabına dahil edilen son dört aylık dönemde iki iş yerinde eş zamanlı çalıştığını, her iki işyerinden elde edilen prime esas kazançlar üzerinden SGK'ya prim bildirimi yapıldığını ancak işsizlik ödeneğinin dönemlere ilişkin toplam kazançları dikkate alınmaksızın aritmetik ortalama esas alınarak hesaplandığını belirtti.
Vatandaş, işsizlik ödeneğinin, toplam kazancı üzerinden kanunda yer verilen tavanı aşmamak kaydıyla yeniden hesaplanması için Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. KDK, başvuranın aynı dönemde iki ayrı işyerinden bildirilen prime esas kazançlarının işsizlik ödeneğinin hesabında toplamları alınmak suretiyle birlikte ele alınması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın imzasıyla; başvuranın işsizlik ödeneğinin, son dört aylık dönemde aynı aylarda iki ayrı işyerinden bildirilen prime esas kazançların aylık toplamı esas alınarak ve aynı aylara ilişkin prim ödeme gün sayıları mükerrer şekilde toplanmaksızın 4447 sayılı Kanun'un 50'nci maddesinde öngörülen sınırlar çerçevesinde yeniden hesaplanması ve varsa fark tutarın başvurana ödenmesi yönünde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne tavsiye kararı verildi.
İŞKUR: GENELGEYİ DEĞİŞTİRECEĞİZ
Tavsiye kararı üzerine Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, KDK'ya gönderdiği cevabi yazıda; başvuranın işsizlik ödeneğinin önerilen yöntemle yeniden hesaplanacağı, varsa fark tutarının ödeneceği ve ilgili genelgede gerekli değişikliğin yapılması için çalışmalara başladığı bilgisini verdi.
Böylece bireysel başvuruya ilişkin düzeltme yapılırken, benzer durumdaki sigortalılara uygulanacak hesaplama yöntemi de değiştirilecek.
HABER: ÖNDER YILMAZ