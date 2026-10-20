Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iki iş yerinde eş zamanlı çalışan işçinin işsizlik ödeneği hesabını değiştiriyor. İki ayrı işyerinde eş zamanlı çalışan bir işçi, her iki iş yerinden elde edilen prime esas kazançlar üzerinden SGK'ya prim bildirimi yapılmasına rağmen, işsizlik ödeneğinin toplam kazanç dikkate alınmaksızın aritmetik ortalamanın esas alınarak hesaplama yapılmasından şikayetçi oldu. KDK'nın "düzeltilmeli" yönündeki tavsiye kararı sonrasında İŞKUR işçiye hakkını verirken, işsizlik ödeneği genelgesinde değişiklik için çalışma başlattı.

KDK'YA BAŞVURDU Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş, işsizlik ödeneği hesabına dahil edilen son dört aylık dönemde iki iş yerinde eş zamanlı çalıştığını, her iki işyerinden elde edilen prime esas kazançlar üzerinden SGK'ya prim bildirimi yapıldığını ancak işsizlik ödeneğinin dönemlere ilişkin toplam kazançları dikkate alınmaksızın aritmetik ortalama esas alınarak hesaplandığını belirtti. İŞKUR, iki iş yerinde çalışanların işsizlik ödeneği hesaplamasını değiştirmek için çalışma başlattı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Vatandaş, işsizlik ödeneğinin, toplam kazancı üzerinden kanunda yer verilen tavanı aşmamak kaydıyla yeniden hesaplanması için Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. KDK, başvuranın aynı dönemde iki ayrı işyerinden bildirilen prime esas kazançlarının işsizlik ödeneğinin hesabında toplamları alınmak suretiyle birlikte ele alınması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.