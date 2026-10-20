Merrill Lynch'in 8 milyar TL kazancı mercek altında! Operasyon öncesi borsa çıkışı
Borsa İstanbul’daki büyük vurgun soruşturmasında şok bir detay ortaya çıktı. Merrill Lynch’in, adli operasyonlar başlamadan hemen önce beş dev hissede milyarlarca liralık pozisyon kapatarak 8 milyar TL net kazançla piyasadan çıktığı belirlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International'ın operasyonlar başlamadan hemen önce borsada milyarlarca liralık pozisyon kapatarak piyasadan çıktığı belirlendi. Şirketin bu pozisyonlarda 8 milyar TL net kazanç sağladığı tespit edildi.
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Bank of America bünyesinde uluslararası yatırım ve varlık yönetimi faaliyetleri yürüten Londra merkezli Merrill Lynch International (MLI), Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği yüksek hacimli işlemlerle soruşturmanın merkezine oturdu.
Soruşturma detaylarına göre kurum, fonlara yönelik adli operasyonların öncesindeki süreçte Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinde yoğun miktarda alım-satım işlemi gerçekleştirdi.
POZİSYONLAR KAPATILDI
İngiltere'de Financial Conduct Authority (FCA) ve Prudential Regulation Authority (PRA) denetiminde faaliyet gösteren uluslararası finans devi, Türkiye'de fon soruşturmalarına yönelik adli operasyonlar için düğmeye basılmadan hemen önce beş hisseden tamamen çıktı.
Operasyon öncesinde tüm pozisyonlarını kapatıp piyasadan ayrılan Merrill Lynch International'ın, bu işlemler neticesinde toplam yaklaşık 8 milyar TL net kazanç elde ettiği saptandı.
HABERLİ ÇIKIŞ ŞÜPHESİ
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, operasyon zamanlaması ile kurumun piyasadan çıkış zamanlaması arasındaki paralellik ve elde edilen 8 milyar TL'lik kazancın arka planı incelenmeye devam ediyor.
TAKASTA BOFA
Soruşturmaya konu olan Merrill Lynch International (MLI), 2008 yılından bu yana küresel finans devi Bank of America (BofA) Corporation'ın %100 mülkiyetindeki uluslararası yatırım ve sermaye piyasaları iştiraki olarak biliniyor.
Borsa İstanbul dahil tüm uluslararası finans piyasalarında Merrill Lynch üzerinden yürütülen yüksek hacimli hisse ve fon işlemleri, doğrudan Bank of America grubu adına gerçekleşiyor ve piyasa veri ekranlarında (aracı kurum takas dağılımlarında) "BofA" koduyla yer alıyor.