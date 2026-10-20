İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International'ın operasyonlar başlamadan hemen önce borsada milyarlarca liralık pozisyon kapatarak piyasadan çıktığı belirlendi. Şirketin bu pozisyonlarda 8 milyar TL net kazanç sağladığı tespit edildi.

Soruşturma detaylarına göre kurum, fonlara yönelik adli operasyonların öncesindeki süreçte Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinde yoğun miktarda alım-satım işlemi gerçekleştirdi.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Bank of America bünyesinde uluslararası yatırım ve varlık yönetimi faaliyetleri yürüten Londra merkezli Merrill Lynch International (MLI), Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği yüksek hacimli işlemlerle soruşturmanın merkezine oturdu.

Finans devinin söz konusu işlemlerden yaklaşık 8 milyar TL net kazanç sağladığı bilgisi soruşturmanın odağında.

POZİSYONLAR KAPATILDI

İngiltere'de Financial Conduct Authority (FCA) ve Prudential Regulation Authority (PRA) denetiminde faaliyet gösteren uluslararası finans devi, Türkiye'de fon soruşturmalarına yönelik adli operasyonlar için düğmeye basılmadan hemen önce beş hisseden tamamen çıktı.

Operasyon öncesinde tüm pozisyonlarını kapatıp piyasadan ayrılan Merrill Lynch International'ın, bu işlemler neticesinde toplam yaklaşık 8 milyar TL net kazanç elde ettiği saptandı.

HABERLİ ÇIKIŞ ŞÜPHESİ

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, operasyon zamanlaması ile kurumun piyasadan çıkış zamanlaması arasındaki paralellik ve elde edilen 8 milyar TL'lik kazancın arka planı incelenmeye devam ediyor.