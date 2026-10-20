Kadir İnanır'ın eski şoföründen Jülide Kural iddiası! “Kan verdim, işime son verdi”
Kadir İnanır’ın yaklaşık dört yıl şoförlüğünü yapan Ali Garga, Jülide Kural hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. İnanır’ın hastanede tedavi gördüğü sırada acil kan ihtiyacı üzerine kan verdiğini ve bu olayın ardından işine son verildiğini öne süren Garga, usta oyuncunun kendisini gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadığını ancak yaşananlara müdahale edemediğini iddia etti. Kadir İnanır’ın çevresindeki insanlarla ve ailesiyle görüşmesinin kısıtlandığını savunan Garga, Levent İnanır ile barışmalarının ardından dayısının yanından ayrılmadığını da anlattı.
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın yaklaşık dört yıl şoförlüğünü yapan Ali Garga, Jülide Kural ile yaşadıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İnanır'ın hastanede tedavi gördüğü dönemde acil kan ihtiyacı üzerine kan verdiğini anlatan Garga, bu olayın ardından işine son verildiğini öne sürdü.
Kadir İnanır'ın kendisine olan sevgisini gözyaşlarıyla gösterdiğini ancak işten çıkarılmasına engel olamadığını iddia eden Garga, usta oyuncunun yalnızlaştırıldığı ve ailesiyle görüşmesinin kısıtlandığı yönündeki iddialara da değindi.
Günaydın'dan Tuba Kalçık 20 Ekim 2026 tarihli köşe yazısında söz konusu röportajı şöyle aktardı:
■ Kadir İnanır ile nasıl bir ilişkiniz vardı?
Çok iyiydi. Beni çok severdi Kadir Abi. Onun dört yıla yakın şoförlüğünü yaptım. Hiç ayrılmak istememe rağmen Jülide Hanım işime son verdi. Hastanede Kadir Abi'nin acil kana ihtiyaç oldu. Ben de doktora "Aynı kan grubuyuz ben verebilirim" dedim. Kan verdim ve hastaneye geri döndüm. Jülide Hanım "Bana sormadan niye kan vermeye gidiyorsun?" diye bağırdı, işime son verdi. Aslında, Kadir Abi'yi çok sevdiğim, hep onu koruyup kolladığım, sadık olduğum, yalnız bırakmadığım için işime son verdi. Jülide Hanım benim Kadir Abi'ye bu kadar çok bağlı olmamdan rahatsızdı. Kadir Abi'nin çevresinde böyle insanların olmasını istemiyordu.
■ Kadir İnanır işten ayrılmanıza nasıl tepki verdi?
Jülide Hanım hastane de olmadığı zamanlar ben gizli gizli Kadir Abi'nin yanına gidiyordum. Elini tutum. 'Abi nasılsın?' dediğimde Kadir Abi'nin gözünden yaşlar akmaya başladı. Ama hiçbir şey yapamadı.
■ Kadir İnanır'ın işten çıkarılmanız konusunda Jülide Hanım'a itiraz edecek iradesi yok muydu?
Hayır yoktu... İradesi olsaydı beni asla işten çıkarmazdı. Yatalaktı, konuşamıyor du bile... Ağladı beni görünce. Çok seviyordu beni. Hatta hasta olmadan önce "Seninle seyahate çıkalım, geze im" diyordu.
■ Kural'ın Kadir İnanır'ı yalnızlaştırdığı iddiaları var...
Öyle bir şey vardı tabii ki. Bunu hem duyuyordum hem de çevresindeki insanlar biliyordu.
■ Hastaneye ilk yattığı dönemde çok sayıda sanatçının gitmesine rağmen Kadir İnanır'ın çok az sayıda kişiyle görüştürüldüğü iddiaları var.
Doğru. Çok kişi vardı dışarıda ama Jülide Hanım bildiklerini ya da kendisine yakın olanları görüştürüyordu.
■ Mirasını Jülide Hanım'a bırakmasına şaşırdınız mı?
Tabii ki şaşırdım. Hasta olduktan sonra böyle olması şaşırttı beni. Kendi iradesiyle böyle yapar mıydı? Bilmiyorum. Beni kendi iradesiyle çıkarmadı. Hastalık döneminde olmasaydı mümkün değil çıkaramazdı
'BARIŞTIKTAN SONRA LEVENT İNANIR ONU HİÇ YALNIZ BIRAKMADI'
■ Kadir Bey ailesiyle görüşüyor muydu?
Pek görüşmüyordu. Jülide Hanım çok istemiyordu görüşmesini. Son dönemlerimde Levent İnanır ile barışmışlardı. Barıştıktan sonra Levent Abi onu hiç yalnız bırakmadı. Oturup sohbet ediyorlardı. Levent abi dayısı hastaneye kaldırıldığı dönemde hep yanındaydı. Her gün ziyarete geliyordu.