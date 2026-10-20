Kadir İnanır'ın kendisine olan sevgisini gözyaşlarıyla gösterdiğini ancak işten çıkarılmasına engel olamadığını iddia eden Garga, usta oyuncunun yalnızlaştırıldığı ve ailesiyle görüşmesinin kısıtlandığı yönündeki iddialara da değindi.

Ali Garga, Kadir İnanır’a kan verdikten sonra işine son verildiğini öne sürdü. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Günaydın'dan Tuba Kalçık 20 Ekim 2026 tarihli köşe yazısında söz konusu röportajı şöyle aktardı:

■ Kadir İnanır ile nasıl bir ilişkiniz vardı?

Çok iyiydi. Beni çok severdi Kadir Abi. Onun dört yıla yakın şoförlüğünü yaptım. Hiç ayrılmak istememe rağmen Jülide Hanım işime son verdi. Hastanede Kadir Abi'nin acil kana ihtiyaç oldu. Ben de doktora "Aynı kan grubuyuz ben verebilirim" dedim. Kan verdim ve hastaneye geri döndüm. Jülide Hanım "Bana sormadan niye kan vermeye gidiyorsun?" diye bağırdı, işime son verdi. Aslında, Kadir Abi'yi çok sevdiğim, hep onu koruyup kolladığım, sadık olduğum, yalnız bırakmadığım için işime son verdi. Jülide Hanım benim Kadir Abi'ye bu kadar çok bağlı olmamdan rahatsızdı. Kadir Abi'nin çevresinde böyle insanların olmasını istemiyordu.

■ Kadir İnanır işten ayrılmanıza nasıl tepki verdi?



Jülide Hanım hastane de olmadığı zamanlar ben gizli gizli Kadir Abi'nin yanına gidiyordum. Elini tutum. 'Abi nasılsın?' dediğimde Kadir Abi'nin gözünden yaşlar akmaya başladı. Ama hiçbir şey yapamadı.