İmzalar atıldı: THY’de maaşlar %64 arttı

Türk Hava Yolları (THY) ile Havaİş Sendikası arasında 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki 2 yıllık dönemi kapsayan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Anlaşmanın detayları KAP'a yapılan açıklamayla duyuruldu. Bu yılın ilk 6 ayı için maaşlara yüzde 64 zam yapılacağı belirtilen açıklamada, diğer zam oranları da şöyle sıralandı: "2024'ün ikinci 6 ayı için Tüketici Fiyatları Türkiye geneli Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranına ilave olarak değişim oranının yüzde 10'u kadar, 2025'in ilk 6 ayı ve ikinci 6 ayı için ilgili dönemlerin indeks sayıları üzerine sırasıyla hesaplanan değişim oranının yüzde 10'u kadar ilave edilerek ücret artışı yapılması hususunda mutabakata varılmıştır. 1 Ocak 2024'e kadar olan geriye dönük ücret farklarının belirlenmesinde, Şubat'tan geçerli olmak üzere uygulanan yüzde 50'lik zam oranı dikkate alınarak mahsup işlemi yapılacaktır."