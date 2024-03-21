Dzeko’nun kızı Una saçlarını kanser tedavisi gören çocuklar için bağışladı

Fenerbahçe'de attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran Edin Dzeko'nun kızı örnek bir davranışa imza attı. Boşnak yıldızın kızı Una, saçlarını kanser tedavisi gören çocuklar için bağışladı. Bu anlamlı jest, Dzeko ailesinin topluma olan duyarlılığını da bir kez daha gözler önüne serdi. Una'nın saç bağışı, kanserle mücadele eden çocuklara moral veren ve onların zorlu süreçlerinde yanlarında olduklarını hissettiren bir adım olarak nitelendiriliyor. Una'nın rol modeli geçmişte 2 kez saçını bağışlayan annesi Amra Dzeko.

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