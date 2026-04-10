CHP'li Tanju Özcan ve 3 şüphelinin tutuklandığı Bolu'daki Bolsev Vakfı'na yönelik yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında çarpıcı mağdur ifadeleri ortaya çıktı. Kurban ibadetlerini ifade etmek üzere bağış yapan vatandaşlar, aylar sonra gerçeği öğrendi: Ne kesim var ne dağıtım. Üstelik vakıf adına bazı bağışçılara, "Allah kabul etsin, kurbanınız kesildi" denilere yalan beyanda bulunulduğu ortaya çıktı.
DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMARI SURETİYLE DOLANDIRICILIK
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren mağdur ifadeleri, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Farklı şehirlerden 10 kişi, Bolsev Vakfı'na kurban bağışında bulunduklarını ancak ibadetlerinin yerine getirilmediğini sonradan öğrendiklerini beyan etti.
Mağdurların büyük kısmı, bağışı dini vecibelerini yerine getirmek amacıyla yaptıklarını ve kurbanların kesileceğine dair hiçbir şüphe duymadıklarını ifade etti. Ancak aylar sonra ortaya çıkan gerçek, bağışçıları hem maddi hem manevi olarak sarstı.
*AYNI SENARYO: SOSYAL MEDYA, IBAN VE "ALLAH KABUL ETSİN" MESAJI*
Dosyadaki ifadeler incelendiğinde dikkat çeken ortak bir yöntem ortaya çıktı. Mağdurların bir kısmı sosyal medya üzerinden yayılan ilanlarla, bir kısmı broşürler ya da tanıdık tavsiyeleriyle vakfa ulaştı.
Bağış sonrası birçok kişiye telefonla ya da mesajla dönüş yapıldığı, "kurbanınız kesildi" ya da "Allah kabul etsin" şeklinde ifadeler kullanıldığı öne sürüldü. Bu mesajların, bağışçıların güvenini pekiştirdiği ve şüpheyi ortadan kaldırdığı değerlendiriliyor. Mağdurlardan biri, "Kurbanın 1. günü bir telefon numarasından aradım bana "Allah kabul etsin, kurbanınız kesildi" diye söylemde bulundular." dedi.
GERÇEK AYLAR SONRA SORUŞTURMA İLE ORTAYA ÇIKTI
İfadelerde en çarpıcı nokta ise mağdurların neredeyse tamamının aynı cümleyi kurması oldu: "Kurbanın kesilmediğini sonradan öğrendim." Bazı mağdurlar, kendilerine kesim yapıldığı yönünde bilgi verildiğini belirtirken, bazıları ise hiçbir geri dönüş alamadığını söyledi. Ancak sonuç değişmedi; bağış yapılan kurbanların kesilmediği iddiası dosyanın merkezine oturdu.
"BİLSEYDİM PARA GÖNDERMEZDİM"
Mağdurların ifadelerinde ortak bir pişmanlık dikkat çekti. Birçok kişi, eğer kurbanların kesilmeyeceğini bilseydi bağış yapmayacağını açıkça dile getirdi. Özellikle yüksek miktarlarda bağış yapan bazı kişilerin, dini hassasiyetlerinin istismar edildiğini düşündüğü ve bu nedenle büyük üzüntü yaşadığı ifade edildi. Mağdur ifadelerinde "Hakkımı helal etmiyorum" ve "Allah'a havale ediyorum" beyanları dikkat çekti.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni mağdurların ortaya çıkabileceği, sosyal medya üzerinden yapılan yapılan tüm bağış çağrılarının mercek altına alındığı öğrenildi.