Mağdurlar sosyal medya ilanları, broşürler ve tanıdık tavsiyeleriyle vakfa ulaştıklarını ve IBAN üzerinden bağış yaptıklarını ifade etti.

Farklı şehirlerden 10 kişi vakfa kurban bağışı yaptığını ancak kurbanların kesilmediğini aylar sonra öğrendiğini beyan etti.

CHP'li Tanju Özcan ve 3 şüphelinin tutuklandığı Bolu'daki Bolsev Vakfı'na yönelik yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında çarpıcı mağdur ifadeleri ortaya çıktı. Kurban ibadetlerini ifade etmek üzere bağış yapan vatandaşlar, aylar sonra gerçeği öğrendi: Ne kesim var ne dağıtım. Üstelik vakıf adına bazı bağışçılara, "Allah kabul etsin, kurbanınız kesildi" denilere yalan beyanda bulunulduğu ortaya çıktı.

Milletin bağışlarını alıp kurban kesmeyen CHP'li Özcan umreye giderek poz vermişti. (Görüntüler AA ve sosyal medyadan alınmıştır.) DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMARI SURETİYLE DOLANDIRICILIK Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren mağdur ifadeleri, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Farklı şehirlerden 10 kişi, Bolsev Vakfı'na kurban bağışında bulunduklarını ancak ibadetlerinin yerine getirilmediğini sonradan öğrendiklerini beyan etti. Mağdurların büyük kısmı, bağışı dini vecibelerini yerine getirmek amacıyla yaptıklarını ve kurbanların kesileceğine dair hiçbir şüphe duymadıklarını ifade etti. Ancak aylar sonra ortaya çıkan gerçek, bağışçıları hem maddi hem manevi olarak sarstı.

*AYNI SENARYO: SOSYAL MEDYA, IBAN VE "ALLAH KABUL ETSİN" MESAJI*



Dosyadaki ifadeler incelendiğinde dikkat çeken ortak bir yöntem ortaya çıktı. Mağdurların bir kısmı sosyal medya üzerinden yayılan ilanlarla, bir kısmı broşürler ya da tanıdık tavsiyeleriyle vakfa ulaştı.

Bağış sonrası birçok kişiye telefonla ya da mesajla dönüş yapıldığı, "kurbanınız kesildi" ya da "Allah kabul etsin" şeklinde ifadeler kullanıldığı öne sürüldü. Bu mesajların, bağışçıların güvenini pekiştirdiği ve şüpheyi ortadan kaldırdığı değerlendiriliyor. Mağdurlardan biri, "Kurbanın 1. günü bir telefon numarasından aradım bana "Allah kabul etsin, kurbanınız kesildi" diye söylemde bulundular." dedi.