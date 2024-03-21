45 yaşına bastı!

Rıza Kocaoğlu, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekanda yakın dostları ile birlikte doğum gününü kutladı. Çıkışta gazeteciler ile sohbet eden Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun ve Damla Sönmez, Kocaoğlu'nun doğum günü hakkında konuştu. Köstendil, "O kadar ruhu güzel ki, nice yaşları olsun. Onu çok seviyoruz. Enteresan adam ama kafaya taktığını yapıyor. Onun o halleri bana çok ilham veriyor." dedi. Yeni yaşı hakkında konuşan Rıza Kocaoğlu, "45 yaşıma çok güzel bir hediye... Erkan'la beraber çok güzel bir iş yaptık. O benim yeni yaşımın hediyesi oldu. 3 günde çekimi bitirdik. İki buçuk ay prova yaptık ama çekimleri 3 günde hemen bitirebildik" dedi.

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