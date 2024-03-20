Rakiplerimiz sert ama kazanacağız

A Milli Takım'ın orta saha oyuncularından Salih Özcan, basın mensuplarına konuştu. Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlar hakkında açıklamalar yapan Salih Özcan, "Sert rakip olduklarını düşünüyoruz ve bizim için önemli maçlar. Kazanacağımızı ve bizim için iyi bir test olacağını düşünüyorum." dedi. A Milli Takım'ın EURO 2024'te Dortmund'da maç yapacağı hatırlatılan milli futbolcu, "O günü dört gözle bekliyorum. Bizim milletle, o stadın içinde daha değişiklik olur. Kırmızıya boyacağız. Ev sahibi maçlar gibi olacak. İnşallah iyi maçlar çıkaracağız orada." şeklinde konuştu.

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