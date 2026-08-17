Ben-Gvir'den Gazze için etnik temizlik ve katliam çağrısı: "Yaşamamaları gerekiyor"

TRUMP VE ATEŞKES ANLAŞMALARINI HEDEF ALDI

Daha önce de barış girişimlerine sert bir şekilde karşı çıkan Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze girişimini "yalan ve aldatmaca" olarak nitelendirdi. İsrail'in güvenliğinin dış garantilere bırakılamayacağını savunan bakan, "Güvenliğimizi anlaşmalara ve çevremizden gelen garantilere emanet edebileceğimizi düşünenler acı bir tokat yedi" dedi.

Saldırıların gölgesinde İsrail ordusunun, Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını İHA ile hedef alması sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.