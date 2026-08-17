Ben-Gvir'den Gazze için etnik temizlik ve katliam çağrısı: "Yaşamamaları gerekiyor"
İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir, katıldığı podcast programında Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların artırılması çağrısında bulunarak skandal ifadeler kullandı. Ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye her gece hava saldırıları düzenlenmesi gerektiğini savunan aşırı sağcı bakan, bölgenin tamamen işgal edilmesini, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasını ve idam yasasıyla infazların önünün açılmasını savundu.
Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail hükümetindeki aşırı sağcı kanattan kan donduran açıklamalar gelmeye devam ediyor.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, katıldığı podcast programında Gazze'ye yönelik saldırıların artırılması çağrısında bulundu. Ben-Gvir, İsrail ordusunun Gazze'ye her gece hava saldırısı düzenlemesi ve "30, 40, 50 kişiyi" öldürmesi gerektiğini savundu.
KAN DONDURAN İFADELER: "YAŞAMAMALARI GEREKİYOR"
Röportaj sırasında Filistin halkına yönelik nefret söylemlerini sürdüren Ben-Gvir, Gazze'de hedef alınması gerektiğini savunduğu kişiler için "Orada insan olmayan insanlar var. Yaşamamaları gerekiyor. Onlara insan diyerek bile cömert davranıyorum" ifadelerini kullandı.
ETNİK TEMİZLİK VE İŞGAL PLANI
Gazze'nin geleceğine ilişkin skandal planlarını da paylaşan aşırı sağcı bakan, bölgenin tamamının İsrail kontrolüne geçmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:
"Mümkün olduğunca çabuk Gazze'nin tamamına gireceğiz, Gazze'nin tamamına yerleşeceğiz ve göçü teşvik edeceğiz."
Ben-Gvir, Filistinlilerin topraklarını gasbederek yeni yasa dışı yerleşim birimleri kurulacağını ve bölgedeki nüfusun zorunlu göç kisvesiyle etnik temizliğe tabi tutulacağını açıkça ifade etti.
İDAM YASASI VE İNFAZ SÖZÜ
Röportaj sırasında Filistinli esirlere uygulanan kötü muamelelerle övünen Ben-Gvir'in yakasında Filistinlilerin idamını öngören yasaya desteği simgeleyen "ilmik" şeklinde bir rozet taşıdığı görüldü.
Program sunucusu Braslavski'nin idam cezası yasası kapsamında kendi elleriyle infaz gerçekleştirmek istediğini söylemesi üzerine Ben-Gvir, bu talebin gerçekleşmesi için "elinden gelen her şeyi yapacağına" söz verdi.
TRUMP VE ATEŞKES ANLAŞMALARINI HEDEF ALDI
Daha önce de barış girişimlerine sert bir şekilde karşı çıkan Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze girişimini "yalan ve aldatmaca" olarak nitelendirdi. İsrail'in güvenliğinin dış garantilere bırakılamayacağını savunan bakan, "Güvenliğimizi anlaşmalara ve çevremizden gelen garantilere emanet edebileceğimizi düşünenler acı bir tokat yedi" dedi.
Saldırıların gölgesinde İsrail ordusunun, Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını İHA ile hedef alması sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.