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Piyasalarda 17 Ağustos 2026 gün sonu: İslam Memiş'ten kritik altın tahmini: 4.400 dolar aşılırsa gram ne kadar olur?

Piyasalar haftanın ilk gününe dalgalı bir başlangıç yaptı. BIST 100 yükseliş açılışının ardından günü kayıpla tamamlarken, ons altında 4.400 dolar seviyesi kritik eşik haline geldi. Uzmanlar İslam Memiş ve Faruk Erdem; Fed faiz beklentileri, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve petrol fiyatları ekseninde altın, borsa ve dövizdeki yeni rotayı A Haber ekranlarında masaya yatırdı.

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Piyasalarda Dalgalı Gün: BIST 100 Ekside Kapandı

17 Ağustos 2026 Pazartesi günü piyasalar tek bir yön göstermedi. Yükselişle açılan BIST 100 günü yüzde 0,28 kayıpla 14.132 puanda tamamladı.

Bugün sabah saatlerinde A Haber canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ile Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altındaki hareketi Fed beklentileri, petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki gelişmelerle birlikte değerlendirdi.

BIST 100’de Dalgalı Seyir: Yükseliş Başladı, Ekside Tamamlandı

BIST 100 YÜKSELİŞLE BAŞLADI, EKSİDE KAPANDI

BIST 100 güne yüzde 0,15 artışla 14.192 puandan başladı. Gün içinde 14.236 puana kadar yükselen endeks, 14.053 puanı gördükten sonra gelen tepki alımlarına rağmen yeniden artıya geçemedi.
Sektörler Arasında Farklı Yönler: Sanayi Yükseldi, Teknoloji ve Bankacılık Geriledi

SANAYİ YÜKSELDİ, TEKNOLOJİ VE BANKACILIK GERİLEDİ

Sektörlerde tek yönlü bir görünüm oluşmadı. Sanayi endeksi yüzde 0,85 yükselirken teknoloji yüzde 1,23, bankacılık yüzde 1,09 ve holding yüzde 0,6 geriledi.

Günün en güçlü sektör hareketi yüzde 4,19 yükselen finansal kiralama ve faktoringde görüldü. İnşaat endeksi ise yüzde 3,38 düşüşle en fazla gerileyen sektör oldu.

Günün en çok yükselen BIST 100 hisseleri:
KRDMD: yüzde 9,98
GUBRF: yüzde 6,20
ESEN: yüzde 5,19
SKBNK: yüzde 4,86
DSTKF: yüzde 4,76
Günün en çok düşen BIST 100 hisseleri:
KLRHO: yüzde 9,58
ENKAI: yüzde 8,56
ODINE: yüzde 7,67
SISE: yüzde 6,67
ALTNY: yüzde 5,84
İslam Memiş’ten Ons Altında 4.400 Dolar İçin Kritik Senaryo

MEMİŞ'TEN 4.400 DOLAR ÜZERİ İÇİN ŞARTLI SENARYO

A Haber sunucusu Merve Tepe, altındaki sabah hareketinde zayıf doların ve ABD'den gelen verilerin etkisine dikkat çekti. Tepe, Fed'in faiz artıracağı yönündeki beklentilerin duraksamasının da altını desteklediğini belirtti.

İslam Memiş ise yönün belirlenmesi açısından ons altında 4.400 dolar seviyesini öne çıkardı.
Memiş'e göre bu seviyenin üzerinde kalıcı kapanışlar görülmesi, 4.500 ile 4.600 dolar aralığının önünü açabilir.

Memiş, aynı koşulun gram altını önce 7.035 liraya, ardından 7.000 ile 7.500 lira bandına taşıyabileceğini söyledi. Bu rakamlar, 4.400 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması şartına bağlanan bir beklenti olarak paylaşıldı.

Video Oynatma İkonu Altında 4 bin 400 dolar eşiği aşılırsa ne olur?

Yükseliş yönlü öngörüsünü koruyan Memiş, ons altının kısa vadede yeniden 4.600 doları deneyebileceğini belirtti. Daha önce ateşkes ve anlaşma ihtimaline bağladığı gram altında 8.000 lira öngörüsünün ise ateşkesin sürdürülememesi nedeniyle ertelendiğini anlattı.

Faruk Erdem: Altının Yönünü Petrol ve Fed Belirliyor

ERDEM ALTININ YÖNÜNÜ PETROL VE FED ZİNCİRİYLE AÇIKLADI

Faruk Erdem, altındaki dalgalanmanın yalnızca dolar hareketiyle açıklanamayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda henüz çözüm sağlanmamasının petrol fiyatlarında belirgin bir gerilemeyi engellediğini, bunun da enflasyon riskini canlı tuttuğunu belirtti.

Akaryakıt fiyatlarında son durum - 17 Ağustos 2026

Erdem'e göre bu görünüm, Fed'in faiz indirimi konusunda netleşmesini zorlaştırıyor. Bazı Fed yetkililerinden faiz artışı yönünde görüşler gelmesi de piyasalardaki belirsizliği artırıyor.

Petrolün 80 dolar seviyelerinden 60 dolara gerilemesi halinde bile üretim maliyetleri, ekonomiler ve enflasyon üzerindeki etkinin hemen ortadan kalkmayacağını söyleyen Erdem, altına kısa vadeli hareketlerden çok uzun vadeli bakılması gerektiğini ifade etti.

Düğünlerde Küçük Altınlar Tercih Ediliyor

DÜĞÜNLERDE DAHA KÜÇÜK ALTINLAR ÖNE ÇIKTI

Yayının günlük hayata en çok dokunan bölümlerinden biri düğünlerdeki takı alışkanlıkları oldu. İslam Memiş, son iki yılda düğün sezonunda yavaşlama gözlemlediğini, altın yerine TL ve dövizin daha sık tercih edildiğini söyledi.

Altın alanların da daha küçük birimlere yöneldiğini anlatan Memiş, beş bilezik yerine bir bilezik, çeyrek altın yerine gram altın tercih edildiğini belirtti.

Faruk Erdem: Gram Altın Düğünlerde Gözde, Cumhuriyet Altını Yatırımda

Faruk Erdem de düğünlerde gram altının daha görünür hale geldiğini, yatırım amacıyla daha büyük altın almak isteyenlerin ise Cumhuriyet altınına yöneldiğini söyledi.

Memiş'e göre Darphane'nin yılın ilk yarısındaki güçlü çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını üretimine rağmen bu ürünler düğünlerden çok yastık altında birikiyor. Böylece fiziki altına talep sürse de takı kültüründeki değişim daha belirgin hale geliyor.

Fiziki Altında Fiyat Farkı Tersine Döndü

FİZİKİ ALTINDA FİYAT FARKI TERSİNE DÖNDÜ

İslam Memiş, fiziki altındaki fiyat farkına da dikkat çekti. Şubat ayında yoğun talep ve ithalat kısıtlamalarıyla yükselen işçilik farkının ağustosta tersine döndüğünü söyledi.

Farkın eksi 528 dolara kadar gerilemesiyle Türkiye'deki fiziki altının dünya fiyatına göre iskontolu hale geldiğini belirten Memiş, bunun fiziki altın sahipleri açısından dikkat çekici bir görünüm oluşturduğunu ifade etti.

Brent Petrolde Sabah Düşüşü Sınırlı Kaldı

PETROLDE SABAH SAATLERİNDEKİ DÜŞÜŞ SINIRLI KALDI

AA'nın 17 Ağustos sabahı yayımladığı verilere göre Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı saat 09.44'te yüzde 0,11 düşüşle 88,42 dolara geriledi. Brent, önceki cuma günü 88,95 doları görmüş ve 88,52 dolardan kapanmıştı.

Aynı sabah eylül vadeli WTI petrolün varil fiyatı 81,07 dolar seviyesindeydi. Geçen haftayı yüzde 5'in üzerinde yükselişle tamamlayan petrol fiyatlarındaki yeni hafta düşüşü ise sınırlı kaldı.

İran-ABD Gerilimi Arz Güvenliğini Tehdit Ediyor

İran ile ABD arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırıları, ABD'den gelen yeni yaptırım açıklamaları ve İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları arz güvenliğine ilişkin kaygıları canlı tuttu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar ve Pakistan üzerinden yapılan mesaj alışverişinin müzakere anlamına gelmediğini, ABD ile görüşmelere dönülmesi konusunda henüz karar alınmadığını söyledi. Erakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı'nda güvenli güzergah oluşturulmasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü de belirtti.

ABD-İran Gerginliği Sürüyor: Tanker Saldırıları ve Yaptırımlar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi görüşmelerde ilerleme sağlandığını açıklarken BAE, ADNOC'a ait bir tankerin boğazdan geçişi sırasında hedef alındığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in deniz ablukasının süresiz devam edebileceğini söylemesi ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in yeni ekonomik tedbir açıklaması da riskleri gündemde tuttu.

Kiyosaki’den Gümüş Yatırımı İçin Takvimsiz Tavsiye

KİYOSAKI GÜMÜŞÜ ÖNE ÇIKARDI, HEDEFLERE TAKVİM VERMEDİ

Değerli metallerle ilgili dışarıdan gelen dikkat çekici yorumlardan biri, Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki'den geldi.

Kiyosaki ve Rickards’tan Altın ve Gümüş İçin İddialı Tahminler

news.bitcoin.com'un aktardığı 15 Ağustos tarihli X paylaşımında Kiyosaki, ABD kamu borcu 40 trilyon dolara yaklaşırken Jim Rickards'ın altın için ons başına 10.000 dolar, gümüş için 200 dolar öngörüsünü gündeme taşıdı. Kiyosaki, Ağustos 2026 tercihini gümüşten yana kullandı.

ABD Hazine Bakanlığının Debt to the Penny verisine göre toplam kamu borcu 13 Ağustos'ta yaklaşık 39,93 trilyon dolardı. Kiyosaki ise aktardığı altın ve gümüş hedefleri için herhangi bir hesaplama veya takvim sunmadı.

Dünya Altın Konseyi: Merkez Bankalarının Talebi Altını Destekleyebilir

Dünya Altın Konseyinin ikinci çeyrek raporu, merkez bankaları ve yatırımcılardan gelebilecek talebin altını destekleyebileceğini belirtiyor. Güçlü ekonomik büyüme, yüksek getiriler veya daha güçlü dolar ise altının performansını sınırlayabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Silver Institute'un 2026 çalışmasında gümüş piyasasında 46,3 milyon onsluk açık ve üst üste altıncı yıllık arz açığı bekleniyor. Bu veriler gümüşteki arz-talep dengesini ortaya koysa da 200 dolar öngörüsünün gerçekleşeceğini garanti etmiyor.

17 Ağustos Piyasa Verileri: Altın, Dolar ve Petrol Fiyatları

17 AĞUSTOSUN DİĞER PİYASA GÖSTERGELERİ

17 Ağustos günü açıklanan kapanış ve saatli piyasa verileri şöyle kaydedildi:
Ons altın:
Saat 18.20'de 4.418 dolar
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogramı:
6 milyon 737 bin 601 lira, yüzde 0,2 yükseliş
TCMB efektif dolar alış kuru:
47,7774 lira
TCMB efektif dolar satış kuru:
47,9688 lira
  • Avro/dolar: Saat 18.20'de 1,1585
  • Sterlin/dolar: Saat 18.20'de 1,3553
  • Dolar/yen: Saat 18.20'de 159,3
  • Brent petrol: Saat 18.20'de 88,7 dolar, yüzde 0,2 yükseliş
18 Ağustos’ta Konut ve Sanayi Verileri İzlenecek

18 AĞUSTOS GÜNDEMİNDE KONUT VE SANAYİ VERİLERİ VAR

Piyasalar ertesi gün yurt içinde konut fiyat endeksini izleyecek. Yurt dışında İngiltere işsizlik oranı, Almanya ve Avro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD sanayi üretimi öne çıkacak.

Analistler, BIST 100'de 14.000 ve 13.900 puanı destek, 14.300 ve 14.400 puanı direnç olarak izliyor. Bu seviyeler, endeksin kısa vadede alıcı veya satıcılarla karşılaşabileceği teknik bölgeleri gösteriyor.

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Bu haberde yer alan bilgi ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir. İslam Memiş, Faruk Erdem, Robert Kiyosaki ve diğer piyasa uzmanlarına atfedilen yorum, beklenti ve tahminler kişisel görüşlerini yansıtır.

(Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir.)

Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Ekonomi