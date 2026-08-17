Piyasalarda 17 Ağustos 2026 gün sonu: İslam Memiş'ten kritik altın tahmini: 4.400 dolar aşılırsa gram ne kadar olur?

DÜĞÜNLERDE DAHA KÜÇÜK ALTINLAR ÖNE ÇIKTI

Yayının günlük hayata en çok dokunan bölümlerinden biri düğünlerdeki takı alışkanlıkları oldu. İslam Memiş, son iki yılda düğün sezonunda yavaşlama gözlemlediğini, altın yerine TL ve dövizin daha sık tercih edildiğini söyledi.

Altın alanların da daha küçük birimlere yöneldiğini anlatan Memiş, beş bilezik yerine bir bilezik, çeyrek altın yerine gram altın tercih edildiğini belirtti.