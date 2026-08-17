Piyasalarda 17 Ağustos 2026 gün sonu: İslam Memiş'ten kritik altın tahmini: 4.400 dolar aşılırsa gram ne kadar olur?
Piyasalar haftanın ilk gününe dalgalı bir başlangıç yaptı. BIST 100 yükseliş açılışının ardından günü kayıpla tamamlarken, ons altında 4.400 dolar seviyesi kritik eşik haline geldi. Uzmanlar İslam Memiş ve Faruk Erdem; Fed faiz beklentileri, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve petrol fiyatları ekseninde altın, borsa ve dövizdeki yeni rotayı A Haber ekranlarında masaya yatırdı.
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